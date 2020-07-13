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新北市長獎得主林芷芸 克服罕症目標女版「費德勒」
新北市教育局今、明兩天在市府舉行108學年度畢業生市長獎頒獎典禮，國小組有1948人獲獎、國高中職有2750人。其中三重區光榮國小特殊展能市長獎得主林芷芸，雖自幼患有妥瑞氏症，但付出加倍努力練習網球，在新北市及國內各項賽事屢獲佳績，她表示，透過運動能克服注意力不集中的問題，未來希望能朝專業選手邁進，目標成為「女版費德勒」。
林芷芸從小學一年級開始接觸網球，犧牲放學及假日休息時間，天天勤奮練習，身高僅145公分的她，用過人的體能和速度克服身形嬌小的限制，曾拿下「台積之友盃全國青少年十歲級網球錦標賽」女雙亞軍、「花蓮縣勝安宮王母盃全國青少年網球錦標賽」12歲組女雙冠軍。
林芷芸表示，受妥瑞氏症影響，練習時常常難以專心，球打過來，常常會沒注意到，在教練不斷督促下，狀況漸漸改善，連帶也使課業表現不斷進步，這次榮獲市長獎相當開心，未來希望持續精進網球技術，成為職業選手，目標是「女版費德勒」！
此外，今年市長獎有對特別身影，來自三峽區插角國小的王子綾、王子豪是龍鳳胎姊弟，兩人皆是武術高手，比賽經常獲獎，今年同時拿到市長獎殊榮，覺得既驚喜又開心，拍照時更擺出同樣姿勢，展現絕佳默契。
教育局表示，今年市長獎援往例設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3414人；「特殊展能市長獎」頒贈體育、技能、藝術、科學及創作等方面表現優異的學生，共計1284人獲獎。
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