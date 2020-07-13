快訊

【大同牽線人1】用激將法逼黃國昌出馬 神秘企業家就是他

獨／因舞廳命案遭拔職 高市局長李永癸回應4個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市長獎得主林芷芸 克服罕症目標女版「費德勒」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
三重區光榮國小特殊展能市長獎得主林芷芸，雖自幼患有妥瑞氏症，但付出加倍努力練習網球，在新北市及國內各項賽事屢獲佳績。記者吳亮賢／攝影
三重區光榮國小特殊展能市長獎得主林芷芸，雖自幼患有妥瑞氏症，但付出加倍努力練習網球，在新北市及國內各項賽事屢獲佳績。記者吳亮賢／攝影

新北市教育局今、明兩天在市府舉行108學年度畢業生市長獎頒獎典禮，國小組有1948人獲獎、國高中職有2750人。其中三重區光榮國小特殊展能市長獎得主林芷芸，雖自幼患有妥瑞氏症，但付出加倍努力練習網球，在新北市及國內各項賽事屢獲佳績，她表示，透過運動能克服注意力不集中的問題，未來希望能朝專業選手邁進，目標成為「女版費德勒」。

林芷芸從小學一年級開始接觸網球，犧牲放學及假日休息時間，天天勤奮練習，身高僅145公分的她，用過人的體能和速度克服身形嬌小的限制，曾拿下「台積之友盃全國青少年十歲級網球錦標賽」女雙亞軍、「花蓮縣勝安宮王母盃全國青少年網球錦標賽」12歲組女雙冠軍。

林芷芸表示，受妥瑞氏症影響，練習時常常難以專心，球打過來，常常會沒注意到，在教練不斷督促下，狀況漸漸改善，連帶也使課業表現不斷進步，這次榮獲市長獎相當開心，未來希望持續精進網球技術，成為職業選手，目標是「女版費德勒」！

此外，今年市長獎有對特別身影，來自三峽區插角國小的王子綾、王子豪是龍鳳胎姊弟，兩人皆是武術高手，比賽經常獲獎，今年同時拿到市長獎殊榮，覺得既驚喜又開心，拍照時更擺出同樣姿勢，展現絕佳默契。

教育局表示，今年市長獎援往例設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3414人；「特殊展能市長獎」頒贈體育、技能、藝術、科學及創作等方面表現優異的學生，共計1284人獲獎。

新北市長侯友宜與來自各校市長獎得主合影。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與來自各校市長獎得主合影。記者吳亮賢／攝影
來自三峽區插角國小的王子綾、王子豪是龍鳳胎姊弟，今年雙雙獲得市長獎殊榮。記者吳亮賢／攝影
來自三峽區插角國小的王子綾、王子豪是龍鳳胎姊弟，今年雙雙獲得市長獎殊榮。記者吳亮賢／攝影

妥瑞氏症

相關新聞

新北市長獎得主林芷芸 克服罕症目標女版「費德勒」

新北市教育局今、明兩天在市府舉行108學年度畢業生市長獎頒獎典禮，國小組有1948人獲獎、國高中職有2750人。其中三重...

寫作教室／「我想開設一家這樣的店」 不只寫夢想還要翻轉、思考如何經營

108學年的國中會考，作文題目考了「我想開設一家這樣的店」。題幹提供的四格範例中，我們看到了常會上錯菜的餐廳、一週內，只...

兒期末考試數學遭扣14分 爸反讚天才想裱框

家中有孩子的家長，常會遇到趣事，近日有名媽媽分享看到就讀國小二年級的兒子期末考考卷，當她點開來照片一看奶茶差點噴出來，考卷上寫的答案令她哭笑不得，孩子的爸爸則稱讚他是天才，要將這張考卷裱框。網友們看到考卷後也紛紛直呼「你兒子超天才的啦」

環太平洋國際廚藝大賽奪雙牌 大成商工轉型教學成功

雲林縣虎尾大成商工在環太平洋國際廚藝大賽表現亮眼，在31組來自全國各大專院校、高中職混齡決賽中，金牌被國內餐飲名校大學奪走之外，大成商工包辦了銀及銅牌，和金牌擦身而過，但成為高中職校中最耀眼成績，讓評審刮目相看。

她63歲無懼追求夢想 從國中畢業獲頒縣長獎

嘉義縣政府今天上午舉行108學年度高國中小、補校、進修部縣長獎頒獎典禮，由縣長翁章梁親自將獎狀頒給268位獲獎學生，其中今年63歲從中埔國中補校班畢業的陳秋梅與小孩一起上台領獎，她表示，終於實現夢想，且還得到縣長獎很不容易。

清水岩旱田種稻 食農教育營隊梯梯滿

暑期就是要到戶外玩啊，彰化縣社頭鄉清水岩食農教育小旅行吸引不少親子、校園團體報名，成為秒殺營隊，今天平和國小班親會到清水岩小旅行，見識到旱田奇蹟，清水岩專案經理梁秀琴說，這塊旱田不除草、不施肥、不灑藥卻能長出飽滿的稻穗，但最主要目的是為了營造生物多樣性的友善環境。

民代爭取 台中軍功國小圖書館改善有望

台中市北屯區軍功國小圖書館礙於空間限制，無法容納更多藏書，且照明不足，影響學生閱讀。經立法委員莊競程、市議員曾朝榮積極爭取，國教署與台中市教育局同意補助經費220萬元，進行圖書館改善計畫。

亞洲餐旅廚藝傳承一棒接一棒 期待學弟妹一次到位

台南市亞洲餐旅學校建立好傳統，畢業校友常會回校指導學弟妹，增進廚藝。目前就讀高餐的吳妍諄，就回來當社團老師，提升學生中餐廚藝技術，希望更多學生考取中餐乙級證照。

彰縣小一新生再減553人 偏鄉小校特色教學留人

少子化趨勢難擋，彰化縣小一新生再減553人，學生人數低於40人的國小又多兩所，50人以下小校已達25所，校長戰戰兢兢辦學...

女老師不當體罰學生 台東縣教育處：絕不縱容

台東某國中發生女老師不當體罰男學生事件，台東縣政府教育處長林政宏今天強調，絕不縱容這種事發生，必要時解聘這名女老師；學校...

國中小暑假作業和返校日 教育部尊重縣市權責

國中小暑假到來，全國教育產業總工會呼籲，應讓學生自主安排學習活動，避免以勞動教育等名目，強迫學生返校打掃。教育部則表示，...

台南關廟新光國小學生 都會3到5項樂器、擅長彩繪籐編

台南市關廟區新光國小4年來力推音樂與藝術教育，全校29名學生必學至少一項鍵盤樂器，每個學生擅長3到5樣樂器、組團參加全國...

熱門新聞

大學畢業就考公營企業會後悔嗎？ 過來人心聲揭現實面

108課綱調查／課綱很理想 配套沒跟上 淪血汗教學

國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

108課綱調查／上路周年 逾6成沒聽過新課綱

108課綱調查／要共同備課…資深師快退休難適應

兒期末考試數學遭扣14分 爸反讚天才想裱框

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。