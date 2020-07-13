聽新聞
test
0:00 / 0:00
兒期末考試數學遭扣14分 爸反讚天才想裱框
家中有孩子的家長，常會遇到趣事，近日有名媽媽分享吃早餐時看到就讀國小二年級的兒子期末考考卷，考卷上寫的答案令她哭笑不得，孩子的爸爸則稱讚他是天才，要將這張考卷裱框。網友們看到考卷後也紛紛直呼「你兒子超天才的啦」。
一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，早上悠閒吃早餐的時候，兒子的老師突然傳訊息，她點開來照片時差點噴奶茶，只見小學數學期末考卷上，題目寫著「有36個麵包，平分給4人，每人可以分到（）個」，原PO兒子在每個小題的括號內寫下國字「幾」作為回答，整大題以「多少」、「幾個」等國字來答題，總共被扣了14分。
不過原PO看到考卷後並沒有生氣，覺得兒子其實寫的也不算錯，並表示「這是一個把數學當國語在寫的概念嗎？」老公看到後也沒有責怪，反而稱讚他是天才，甚至要將這張考卷裱框。隨後原PO也詢問孩子怎麼會這樣回答，「他說因為題目有少字所以就這樣寫」。
該貼文一出後，立刻引起2000多人按讚，網友紛紛留言，「至少國字都寫對」、「答覆很順啊」、「太天才了」、「太可愛了」、「隱藏的天才」、「他適合當負責出題的老師」、「反問老師」、「填空題無誤」、「這就是在錯的時間遇到對的人的感覺」、「數學是國文老師教的」、「我喜歡，這是國語考卷就沒錯啦！小朋友很有創造力」、「我小學二年級也是這樣寫，結果回家差點被老爸扁」。
也有網友詢問「功課不是也是這種題目嗎？難道...從沒寫功課」，原PO則回覆之前沒有這樣的出題方式。還有人貼出另一張孩子逗趣的考卷，安慰原PO「這有安慰到妳嗎？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言