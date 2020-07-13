無人機應用夯 明新科大今成立無人機產業教育中心

隨著國內5G開台，相關應用與服務起跑，明新科技大學土木工程與環境資源管理系與台灣無人機應用發展協會(TWUAS)合作，成立「無人機應用發展教育中心」，今天舉行揭牌儀式，雙方將共同致力推廣無人機產業應用與產業人才教育。

明新科大校長林啟瑞表示，「民用航空法」遙控無人機專章已在今年3月31日施行，而近期很多大型活動皆舉辦無人機群飛燈光秀，像是國立故宮博物院南部院區、澎湖國際海上花火節，精彩畫面引起注目與受到歡迎，也顯示無人機應用的蓬勃發展與人才需求迫切性。

林啟瑞說，明新鄰近新竹工業園區、台元科技園區、新竹科學園區，且位於省道樞紐，連結中山高、火車站皆四通八達，與協會合作成立「無人機應用發展教育中心」後，提供校內學生學習無人機操作與應用，培養相關技能外，更可提供大新竹區各產業的專業人士，投入無人機的應用領域，有助產業升級與國家發展。

台灣無人機應用發展協會理事長馮渤表示，無人機除了飛行、航拍，還可以與GPS、5G網路結合，做到收集資料、數據分析，在一些人員不易到達的環境，或人力吃緊的情況下，無人機可節省人力、保障相關人身安全，讓作業更有效率。台灣的優勢是資訊科技發達，加上迎接後疫情時代，無人機應用、服務相關的人才培訓，將是推動台灣無人機產業持續發展的重要工作。