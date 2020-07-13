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放暑假了 台南市將辦少年英雄電競爭霸賽

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
新生代舞蹈團帶來精彩舞蹈，為台南市暑假青少年系列活動帶來熱鬧氣氛。記者黃宣翰／攝影
新生代舞蹈團帶來精彩舞蹈，為台南市暑假青少年系列活動帶來熱鬧氣氛。記者黃宣翰／攝影

迎接學校放暑假，台南市政府舉辦六大類、2459項青少年系列活動，包括警察局少年英雄電競爭霸賽、三對三籃球賽等項目。市長黃偉哲今天說，為使青年學子充分利用暑假，調劑身心、增廣見聞、整合中央及民間團體資源，辦理各項特色創新活動，歡迎青少年踴躍參加。

市政府今天上午11點，在永華市政中心舉辦「109年青春專案－暑假青少年系列活動」記者會，今年受到新冠肺炎疫情影響，暑假延至7月15日開始，台南市除推行中央防疫新生活運動外，仍為青少年朋友精心規劃正當、有趣的多樣化休閒活動。

包含警察局少年英雄電競爭霸賽、三對三籃球賽等體育活動，教育局學生夜宿營隊、四草舟屋水上活動體驗營等休閒活動，社會局各類營隊體驗，衛生局實境遊戲、密室逃脫活動等益智類活動，文化局2020十六歲正青春藝術節等藝文類活動，勞工局求職防騙宣導講座等等。

其中少年英雄電競爭霸賽，國中組：傳說對決、19隊。高中組：英雄聯盟、16隊。7月18日上午10點至晚上8點，在遠東科技大學三德樓7樓電競教室或6樓電腦教室比賽。

記者會上，由新生代舞蹈團帶來「防疫新生活-暑期青少年活動舞蹈話劇表演」，當中融入宣導青少年參加活動需注意的防疫措施，最後由黃偉哲帶領各局處首長共同啟動焦點儀式，鼓勵大家在防疫措施規範下，安心參與各項精彩活動，展現保護青少年安全成長環境決心。

學生放暑假了，台南市政府舉辦一系列暑期青少年系列活動，市長黃偉哲歡迎青少牛踴躍參加。記者黃宣翰／攝影
學生放暑假了，台南市政府舉辦一系列暑期青少年系列活動，市長黃偉哲歡迎青少牛踴躍參加。記者黃宣翰／攝影

警察 黃偉哲 記者會

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