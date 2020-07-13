環太平洋國際廚藝大賽奪雙牌 大成商工轉型教學成功

雲林縣虎尾大成商工在環太平洋國際廚藝大賽表現亮眼，在31組來自全國各大專院校、高中職混齡決賽中，金牌被國內餐飲名校大學奪走之外，大成商工包辦了銀及銅牌，和金牌擦身而過，但成為高中職校中最耀眼成績，讓評審刮目相看。

大成商工為爭取佳績，密集特訓不說，今年特延聘在餐飲界素有「魔鬼教頭」之稱的金牌名師邱燕燕指導，高雄餐旅大學飲食研究所畢業奪金無數的邱燕燕，以獨到的務實教法，為學生展開魔鬼集訓，師生犧牲假期不辭辛勞，用汗水換來好成績。

環太平洋國際大賽，是國內餐飲規格等級較高的比賽，裁判包括來自法國藍帶廚藝學院的教授李怡君，高餐大系主任陳正忠，國際ccp裁判張志騰，還有國內有廚神尊稱的施建發，世界粵菜廚藝協會主席許文光等知名餐飲學者。

在如此高規格廚藝競賽中，高手雲集，大成商工學生林柏辰、張鈞惟、張冠傑一舉摘下銅牌；蔡逸安、邱健珀、陳坤杉也奪銀成功，為國內高中職校最佳績，消息今天傳回，師生欣悅不已，也印證了「名師出高徒」。

副校長紀博仁說，下學期將一口氣聘請國內20位知名餐飲專家作為顧問。除邱燕燕專任老師，食神梁幼祥、圓山飯店主廚許耀光、兩岸十大名廚戴于益、台菜大師陳漢欽、青年廚藝協會研發長張克勤、奧林匹克西廚大賽冠軍邱兆毅、台北城市科大教授洪明照、紫金堂行政主廚高玫、員林宏銘餐廳董事長陳宏銘、台南阿霞飯店主廚吳建豪、日月潭涵碧樓主廚陳宗佑等作為教學顧問，不定期來指導學生更高等級的廚藝。