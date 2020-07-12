北市大賽徵求全能英語王 前1千名可獲頒禮券

為鼓勵暑假期間英語數位學習，台北市教育局舉辦「全能英語王」比賽，北市高中以下學生即日起到比賽專區報名作答，最高分可獲得「全能英語王」榮耀，前1000名還可獲頒禮券。

為培養學生自主學習能力，增進生活中英語聽、說、讀、寫的能力，台北市教育局與師大英語系酷英計畫團隊建置的「Cool English英語線上學習平臺」首度合作，規劃「全能英語王」專區，北市高中職及國中小學生自即日起在暑假期間，均可於專區中免費報名參加。

教育局指出，活動以109學年度即將就讀的年段為主，分為國小組（國小四至六年級學生）、國中組（國中八至九年級學生）、普高組（高二、高三學生）、技高組（高職高二、高三學生），活動自即日起至8月30日為止，參賽者比賽期間至比賽專區線上報名，並於活動結束日前完成作答作業。

教育局表示，酷英計畫團隊這次為北市專屬設計的專區，依據不同學層特別規劃聽力、閱讀、字彙及文法等專區，協助提升北市學生全方位的英語力。

聽力專區部分，不僅有充滿趣味的生活化動畫，也有電影相關影片，讓學生在學習日常生活英語之餘，也能開心練聽力。此外，在國中小有提供圖文並茂的有趣繪本，而普高、技高的各式素養議題文本，則搭配語音朗讀功能，讓同學在線上閱讀時，達到最好的學習效果。

另外，在字彙及文法部分的試題，酷英突破傳統的測驗方式，提供選擇、拖曳、填空、重組、及克漏等多元化題型，加深學生對單字及文法使用的了解。

教育局指出，各組最高分將獲頒「全能英語王」獎狀，還將發給1000名同學禮券，獲獎學生依學層不同，最高還可拿到新台幣1000元的禮券。