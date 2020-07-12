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她63歲無懼追求夢想 從國中畢業獲頒縣長獎

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
今年63歲從中埔國中補校班畢業的陳秋梅（右二）終於實現夢想與小孩（右一）、教育處長陳添丁（左一）、縣長翁章梁（左二）合影。記者陳玫伶／攝影
今年63歲從中埔國中補校班畢業的陳秋梅（右二）終於實現夢想與小孩（右一）、教育處長陳添丁（左一）、縣長翁章梁（左二）合影。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府今天上午舉行108學年度高國中小、補校、進修部縣長獎頒獎典禮，由縣長翁章梁親自將獎狀頒給268位獲獎學生，其中今年63歲從中埔國中補校班畢業的陳秋梅與小孩一起上台領獎，她表示，終於實現夢想，且還得到縣長獎很不容易。

陳秋梅表示，家中有5個小孩，她排老三，小時候家裡的錢不夠小孩念書，所以她只能選擇出來工作補貼家用，長大後為圓夢重返校園，一開始很不習慣，後來靠著小孩的協助及自身苦讀成功畢業，她說，最喜歡的科目是國文，因為可以認識字，未來希望可以繼續升學就讀高中。

過溝國小縣長獎獲獎學生高敏峰，因繪畫才能以第三名成績錄取義竹國中藝術才藝班，校長陳淑惠表示，高敏峰母親為新住民，但在他很小的時候就車禍去世了，父親則因工作忙碌常不在家，平時由阿嬤跟叔叔照顧。

陳淑惠說，高敏峰就讀高年級時遇到美術老師謝碧花，謝碧花看到高敏峰的繪畫才能，特意帶在身邊栽培，至今高敏峰曾獲得第五十屆世界兒童畫展國內作品比賽嘉義縣複賽五年級組特優、第51屆世界兒童畫展國內作品比賽嘉義縣複賽六年級組佳作。

嘉義縣長翁章梁表示，人生分成很多不同階段，求學這個階段占人生10幾年，能得到縣長獎表示被學校肯定，恭喜得到縣長獎的同學們，期望他們繼續努力往另一個挑戰邁進，成為時代巨輪的推手，不要怕困難，勇於嘗試、勇於突破人生。

嘉義縣政府表示，受到少子化的影響，班級及學生人數逐年下降，108學年度國小畢業生為個位數的就有48校，佔全縣122所國小的39%，其中光華、茶山國小及大南國小安靖分校各只有1位畢業生。畢業生人數雖然少，但學習及表現依舊亮眼，學生各具多項才藝。

過溝國小縣長獎獲獎學生高敏峰曾以這幅作品獲得第50屆世界兒童畫展國內作品比賽嘉義縣複賽五年級組特優。圖／過溝國小提供
過溝國小縣長獎獲獎學生高敏峰曾以這幅作品獲得第50屆世界兒童畫展國內作品比賽嘉義縣複賽五年級組特優。圖／過溝國小提供
過溝國小縣長獎獲獎學生高敏峰（左），以第三名成績錄取義竹國中藝術才藝班，與校長陳淑惠（右）合影。記者陳玫伶／攝影
過溝國小縣長獎獲獎學生高敏峰（左），以第三名成績錄取義竹國中藝術才藝班，與校長陳淑惠（右）合影。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 阿嬤 升學 少子化 新住民

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