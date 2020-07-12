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清水岩旱田種稻 食農教育營隊梯梯滿
暑期就是要到戶外玩啊，彰化縣社頭鄉清水岩食農教育小旅行吸引不少親子、校園團體報名，成為秒殺營隊，今天平和國小班親會到清水岩小旅行，見識到旱田奇蹟，清水岩專案經理梁秀琴說，這塊旱田不除草、不施肥、不灑藥卻能長出飽滿的稻穗，但最主要目的是為了營造生物多樣性的友善環境。
「你能想像第一天種稻晚上青蛙就來下蛋，蝴蝶蜜蜂也跟著來了」，梁秀琴說，原本要種旱田時，很多人不看好，還說，「笑死人怎麼在這樣種稻」，沒想到旱田變成昆蟲天堂。
清水岩寺總幹事陳慶福今年3月發想在2坪旱地試做迷你旱田，社頭鄉以產稻米為主，他認為清水岩的志工與工作人員要推廣食農教育也應身體力行學種稻，而且最重要的是要實驗營造生物多樣性的棲地。
最近更用竹子架起「能量三角椎」，梁秀琴說，這種三角椎早期是是童軍精神堡壘，他們把三角椎變成曬穀架，親子營練攀爬遊戲場，營造人與自然和諧共處的友善環境，也要傳達共耕共煮共食共享共學的食農教育。
清水岩食農教育小旅行6月起到暑假期間開了12梯次班班額滿，預計8月底會再推出新營隊，梁秀琴笑說，「不要考慮太久，報名就對了，否則一遲疑，又被秒殺了。」
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