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與貓狗同寢半世紀 乾隆玲瓏夾層瓶拍出2.7億天價

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶。圖／香港蘇富比提供
清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶。圖／香港蘇富比提供

一只清乾隆年間製造的「洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」，昨天在香港蘇富比中國藝術珍品春拍拍出新台幣2.7億的天價（港幣70406000元）。此瓶在歐洲中部一個偏遠的鄉間別墅被發現，繼承此瓶的老太太將這隻瓶子收藏於別墅內，與貓狗寵物同居逾50年，發現時仍完好無缺。

蘇富比表示，此一「清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」深藏於歐洲中部的偏遠地區，由駐阿姆斯特丹的藝術顧問Johan Bosch van Rosenthal，於一位老婦人的鄉郊宅邸發現。

此瓶由御窰督陶官唐英治下所製。據乾隆七年「活計檔」記錄，此瓶獲帝皇稱許，納入「乾清宮頭等」。乾清宮居內廷之冠，乃聖上詔見使臣、內宮宴筵之重要宮殿。此瓶是孤品，從未成雙燒造，其製作繁複，燒造艱難，是有史以來市場上造工最精緻繁複的乾隆珍品之一，在鄉郊別墅與寵物共寢半世紀後依舊完好無缺，也算是奇蹟。

蘇富比香港春拍也在昨天收槌。蘇富比表示，此次7日共17場拍賣共計3794項拍品成交，成交率達88%成交，其中有5件億元（港幣）拍品誕生，寫下16項世界拍賣紀錄。

這也是蘇富比在疫情趨緩後首次舉行實體拍賣會。值得注意的是，受限於疫情旅遊限制，90% 成交拍品透過電話、網上或書面出價競投，買家來自近40個國家，新客戶佔買家人數近20%，25%買家為40歲以下。顯示新冠肺炎疫情改變了拍賣市場的方式與買家結構，後續現象值得關注。

蘇富比香港春拍昨天收槌，九成拍品過電話、網上或書面出價競投。圖／香港蘇富比提供
蘇富比香港春拍昨天收槌，九成拍品過電話、網上或書面出價競投。圖／香港蘇富比提供

蘇富比 疫情 寵物

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