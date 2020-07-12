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2020桃園鐵玫瑰藝術節 15日前購票享早鳥7折

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園展演中心原計有1548席座位，屬標準戲劇廳形式，日前改善展演廳觀眾席座椅晃動及聲音干擾的現象，整修後總席數為1418席。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供
桃園展演中心原計有1548席座位，屬標準戲劇廳形式，日前改善展演廳觀眾席座椅晃動及聲音干擾的現象，整修後總席數為1418席。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供

2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈，另外，桃園展演中心日前也整修觀眾席座位，更民眾體驗展演廳升級後的優質品質。藝術節這次以「全面啟動」為策展主題，從7月11日至9月12日，推出7檔創新節目，購票可洽兩廳院售票系統。

桃園市政府藝文設施管理中心指出，「追夢人—舞蹈之夜」以鳳飛飛的經典歌曲為主軸，由3名桃園舞蹈界菁英作發揮演出，有曾擔任紐約現代舞團首席舞者的季綾、關注當代議題的中壢編舞家余彥芳、藝人瑞莎帶領著屢獲獎項的龍潭體操選手，藉由3種迴異風格舞蹈，融合搭配鳳飛飛朗朗上口的歌曲「追夢人」、「玫瑰玫瑰我愛你」，以及全場和聲齊唱的「掌聲響起」，揭開鐵玫瑰藝術節的序幕。

桃園展演中心原計有1548席座位，屬標準戲劇廳形式，主要提供戲劇、舞蹈及流行音樂演出等，在爭取到文化部的補助款後，於109年度上半年著手改善展演廳觀眾席座椅晃動及聲音干擾的現象，提升欣賞節目時的舒適度及建築音場環境表現，並新增陪伴席、志工席、移動席以符合觀眾多元需求，更新後總席數為1418席。

藝設中心表示，展演廳整修重新開幕後迎來的第一波活動為「桃園鐵玫瑰藝術節」，為打造在地專屬劇場節目，希望推廣表演藝術至年輕階層，讓全民都能欣賞優質演出，藝術節共推出7檔節目，由桃竹苗的藝文團隊，相互交流巡演的「共犯在線2.0」及「雨季的美麗與哀愁」，還有與疫情封城情節雷同的「單向封鎖」，長期為桃園藝文教育紮根的漂鳥演劇社帶來「萬亞舅舅在____」等演出。

「2020桃園鐵玫瑰藝術節」已在兩廳院售票系統開放購票，更多活動資訊、工作坊報名，請搜尋「桃園鐵玫瑰藝術節」官方網站、「桃園鐵玫瑰藝術節」Facebook粉絲專頁，或洽桃園市政府藝文設施管理中心03-3170511。

2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供
2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供
2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供
2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供
2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供
2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈。圖／桃園市政府藝文設施管理中心提供

藝術節 兩廳院售票

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