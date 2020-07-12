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亞洲餐旅廚藝傳承一棒接一棒 期待學弟妹一次到位
台南市亞洲餐旅學校建立好傳統，畢業校友常會回校指導學弟妹，增進廚藝。目前就讀高餐的吳妍諄，就回來當社團老師，提升學生中餐廚藝技術，希望更多學生考取中餐乙級證照。
目前就讀高雄中餐廚藝系一年級的吳妍諄，高三時參加全國技能競賽，獲得南區第2名，並以技優推甄上高雄餐旅。學校有中餐飲食社團，學生除了課堂上的學習外，也透過社團學習，加深加廣，也成為學校課程學習的特色，這學期並請吳妍諄回校擔任社團老師，指導學弟妹。
吳妍諄表示，自己從高二到高三期間準備考中餐乙級證照期間，在料理製作過程中，曾有許多失敗的經驗；回母校指導學弟妹，就是要把自己的經驗，分享學弟妹，希望在烹煮時能一次到位。
譬如芋棗的製作最難拿捏，自己無數次失敗經驗中，掌握到油的溫度，以及粉、油的比例，就是要把這些經驗分享學弟妹。
母親也從事廚藝工作，吳妍諄說，自己選擇就讀餐飲，父母因為辛苦過，並不是很贊成，但更到她的堅持與努力，也轉為支持。就讀高雄餐旅後，同學中有許多廚藝強、讀書好的高手，也讓自己更精進。高中3年是拚廚藝，現在另拚課業，提升自己的學能。
吳妍諄說，練習做菜時，也會遇到無法突破的臨界點，自己就會靜下心來並詢問老師，等心情平靜後再做，就會有意想不到的突破。目前也利用假日到義式餐廳打工，學做西餐，以提升能力，希望未來能做出更多中西融合的好菜。
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