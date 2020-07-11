台南關廟新光國小學生 都會3到5項樂器、擅長彩繪籐編
台南市關廟區新光國小4年來力推音樂與藝術教育，全校29名學生必學至少一項鍵盤樂器，每個學生擅長3到5樣樂器、組團參加全國賽優勝，多次應邀演出。校長陳建銘說，競賽優勝國中會考加分，為讓孩子不輸在起跑點、有良好身心發展，樂器都由學校提供不要家長花錢，校內兩名老師教學認真，學校還請來7名校外音樂老師，每年120萬元教學費用學校須自籌近百萬元，還好有幾位熱心校友與友人贊助。
家長會長黃德義說，小朋友一二年級學彩繪美術，中年級學竹籐編織藝術，高年級樂器團練，還有外語三位英文老師教學，這些孩子除課業都不差，還各個都有專長，真的很幸福，可惜認真的陳校長月底就要調升市區永康大灣國小。
新光國小致力藝術與人文教育多年，深受家長、社區及外界人士肯定，積極復育與傳承傳統藝術，並創新藝文課程，提供學童探索自我及多元學習的機會與課程。
校方除爭取公部門藝術相關經費，還獲得更多外部資源挹注，為學生規畫二胡、中國笛、太平歌陣、鍵盤樂、臺灣獅隊和新光大樂團等系列藝術教育課程，並依新課綱精神設計諸如彩繪、竹籐藝和太平歌等以藝術教育為主軸課程。
校長陳建銘指出，透過豐富多元且紮實的藝術教育，新光國小的孩子找到更多元展能的舞台，並建立更多的自信，提升藝術涵養；近年持續讓更多外界人士看到新光的榮耀。
他說，新光國小雖然位處偏鄉，教育資源相對弱勢，但學校特聘專業藝文團隊到校協助，包括二胡演奏家王文隆、邱麗君，中國笛音樂專家邱宇三，太平歌陣專家吳峻育，兒童節奏樂專家沈家瑋，傳統藝術專家施文平及校內具專業音樂背景如王呈慧、陳彩屏等懷抱熱情的專業老師，克服資源不足路途遙遠在偏鄉投入教育，為新光的孩子奠定良好文藝氣息種子，經過多年薰陶，連續四年榮獲台南市音樂比賽絲竹室內優等佳績，常受邀於重要節慶演出，近年紀錄有107年受邀至澎湖花火節擔任開幕展演、7月二胡學童到日本國九州進行慰問震災表演、10月二胡學童參與中華職棒統一獅開場表演、108年10月新光大樂團參加第十八屆總統盃高爾夫球開幕展演及109年1月二胡學童參與台積電尾牙開幕展演，這些成績都是孩子們不斷練習、不斷精進的過程，從生活經驗中將心聲化為琴聲，近年畢業學生進入國中就讀仍然展現亮眼的成績，讓新光的每位親師生共享。
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