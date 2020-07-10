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懷抱繪畫夢 高市光華國中女生捨雄女念三信家商

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市光華國中畢業生張簡雪妙（後排右），搶雄女而念三信家商，圖／高雄市教育局提供
高雄市光華國中畢業生張簡雪妙（後排右），搶雄女而念三信家商，圖／高雄市教育局提供

雄中、雄女向來高雄地區子弟列為第一志願的學府，但從小懷抱繪畫夢的國中畢業生張簡雪妙則捨雄女，選讀三信家商廣告設計科，希望精進一技之長，未來成為一位受歡迎的設計師。

張簡雪妙今年自高雄市光華國中畢業，她參加高雄市中等學校免試入學以5A(30分)成績分發到高雄女中，但她在父親支持下，毅然放棄念雄女，而選擇到三信家商就讀。

張簡雪妙是家中老么，她沒跟著兄姐腳步讀普通高中，反而選擇高職，想精進畫藝，在學期間她能文能武，學業成績優異，也擅長體育，曾是全國柔道競賽冠軍，也具繪畫的天份與興趣。她曾設計色彩繽紛的手機殼送給同學與好友，未來希望成為一名受歡迎的設計師。

這次張簡雪妙參加中等學校免試入學，捨棄第一志願高雄女中，而選讀高職，很有自己的主見。高雄市三信家商校長林岑很高興張簡同學對學校辦學的肯定，他說，教育部推動12年國教，實施高中職社區化與均質化，再到完全免試，鼓勵學子適性並就近入學，已發揮其績效，三信家商就是證明。

三信家商發展跨群科的各項創新學習，包括廣告設計科、餐飲管理科及應用外語群科等都已實行跨群科課程。張簡雪妙捨第一志願而念三信，學校將會提供她20萬獎學金外，並輔導她考取相關乙級證照，未來前進頂尖的國立大學！

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