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吳惠花推動閱讀與繪本 寧靜老梅社區熱鬧了

中央社 / 新北9日電
教育部「2020杏壇芬芳獎」9日在南投中興新村舉行頒獎典禮，新北市淡水國小校長吳惠花（右）從國教署長彭富源（左）手中接下獎項，心情激動，也感念師恩。她希望在目前任職的淡水國小，繼續推動閱讀與視覺藝術，讓孩子如花朵般綻放自信笑容。 中央社／吳惠花提供
教育部「2020杏壇芬芳獎」9日在南投中興新村舉行頒獎典禮，新北市淡水國小校長吳惠花（右）從國教署長彭富源（左）手中接下獎項，心情激動，也感念師恩。她希望在目前任職的淡水國小，繼續推動閱讀與視覺藝術，讓孩子如花朵般綻放自信笑容。 中央社／吳惠花提供

新北市淡水國小校長吳惠花長期推動偏鄉學童創作繪本，透過閱讀教學與視覺藝術課程，啟發偏鄉老梅國小孩子學習的春天，也翻轉社區新生命。礦工的女兒，今天獲頒杏壇芬芳獎。

淡水國小校長吳惠花是國立東華大學教育與潛能開發博士，從礦工子弟到投身教育工作，對於教育翻轉家庭與人生，她有親身的體悟與感動。

吳惠花接受中央社記者訪問表示，她是新北市前身、台北縣瑞芳鎮的礦工家庭，因為經濟因素父母親無法花錢讓她補習，但愛永遠陪伴，無論多晚或多早，只要她的書桌亮燈，爸媽一定就在身邊。

老師是學習啟蒙的鑰匙，吳惠花說，她永遠記得就讀瑞芳國小5年級時的恩師，美術老師郭振祿鼓勵的話「惠花你可以的，試試看。」

郭振祿永不放棄任何一個學習落差的學生，簡短又溫暖的話，讓她開始對學習產生興趣，也逐漸有自信並在藝術領域和五感教育浸潤。

吳惠花說，初任教職時，歷任校長與主任勇敢給她機會，指導合唱團、舞蹈、科學展覽、健康操，跨足其他不熟悉的領域嘗試，也開創揮灑空間的成就感。

帶領石門區老梅國小時，她自稱「花花校長」，開始有機會與老師對話、討論。從「閱讀」開始第一步，共同引導孩子「說出老梅的故事，如何畫出老梅的美麗」。透過偏鄉孩子的創意力，在繪本認識並打造出自己的家鄉新樣貌。

學童們在老梅社區的牆面上，彩繪出繪本的畫面，當地的綠石槽與海灘是風景亮點，孩子將社區8個景點共創裝置藝術、還設置QRcode數位導覽，讓沉睡的老梅社區熱絡起來，也吸引更多的遊客認識風箏的故鄉。

吳惠花表示，她與教育夥伴老師開始擘劃，堅持人文的美學、讓人驚豔的創新、永不放棄的熱忱，引領孩子重新親近土地，尋找自己的生命故事。

於是，她帶著老師、學生走出教室，看到更多不同的風景，認識在地的文化，了解老梅的特色，真實理解石門的情感。一步一腳印的艱辛歷程，沒有任何捷徑。

在全校師生不到100人的偏鄉小校，吳惠花尋找資源找外聘作家、藝術家進入教室與老師協同教學，帶領孩子認識繪本、探索家鄉，甚至出版繪本，描述在地友善農業的「田鼠，可以吃嗎？」，及以台灣最北端的富貴角燈塔為題材的「夜晚的曙光」。描述學生與校園情感連結的「老榕樹與小梅」也正等待出版。

融合這3本繪本創作的「阿春師的綠麻花」還獲得教育部海洋科普繪本優等殊榮。不僅為老梅的孩子燃起更多希望，也開啟不一樣的視野。

當年郭振祿的啟蒙，讓吳惠花一路在藝術教育領域開花結果，接棒繼續啟蒙偏鄉的孩子。今天在南投中興新村，她從教育部國教署長彭富源手中獲頒「杏壇芬芳獎」，吳惠花心情激動，也感念師恩。她希望在目前任職的淡水國小，繼續推動閱讀與視覺藝術，讓孩子如花朵綻放自信的笑容。

從礦工的女兒到擔任小學校長，新北市淡水國小校長吳惠花持續推動偏鄉學童創作繪本，透過閱讀與視覺藝術課程翻轉社區新生命，9日獲頒2020杏壇芬芳獎。 中央社／吳惠花提供
從礦工的女兒到擔任小學校長，新北市淡水國小校長吳惠花持續推動偏鄉學童創作繪本，透過閱讀與視覺藝術課程翻轉社區新生命，9日獲頒2020杏壇芬芳獎。 中央社／吳惠花提供

偏鄉 淡水

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