「哇！陳怡君」 基隆、嘉縣兩小學交流 校長都叫陳怡君

基隆市成功國小今天迎接嘉義縣竹崎鄉圓崇國小學生來訪，成功學生提供在地文史及海科館海洋教育題材，讓來自嘉義竹崎鄉的孩子感到新奇。基隆的孩子則對圓崇學生介紹的鄒族生命豆慶典、阿里山鐵道文化充滿好奇。

兩校交流緣起很特別，原來成功國小和圓崇國小的校長同名同姓，都叫「陳怡君」。圓崇校長陳怡君主動連繫成功校長陳怡君，竹崎在山區，基隆靠海，兩人合力促成今天的山海交流活動。

基隆市成功國小今年榮獲教育部口腔保健績優學校優等獎，圓崇國小則是連續３年獲選為嘉義縣健康促進特優模範學校，107學年度更是視力保健推動特優學校，吸引日本NHK電視台拍攝特輯介紹。

交流活動一開始，成功國小音樂班學生演奏3兩首曲子迎接來賓，圓崇國小40名學生演出「來自圓崇，寶可夢訓練師的山海交流」，用故事形式介紹嘉義知名景點與特產，還有圓崇國小在地鄒族生命豆慶典、阿里山鐵道文化。

成功國小安排圓崇國小學生參觀校內具有在地特色的玉山圖書館，了解基隆在地文史及海科館豐富海洋教育知識。

內政部統計，全台灣同名同姓的女姓人數以「陳怡君」最多，全台超過6千人。曾有戲劇節目取名「哇！陳怡君」，上檔前還召集全台陳怡君站出來，成功製造話題。

成功國小校長陳怡君說，雖然同名同姓的人很多，被戲稱「菜市仔名」，有些人會拿來開玩笑，但她很喜歡自己的名字。