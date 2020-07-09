高中職免試 錄取率近99%創新高 錄取生7/10統一報到

高中職免試入學及特色招生昨天放榜。教育部國教署統計，其中免試入學今年共十四萬二九六二名考生報名，錄取率近九成九再創新高。但仍有一千六百人落榜，國教署指是因選填志願數不足。錄取生統一報到日為七月十日，未錄取考生可再報名參加各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學，或是免試入學續招。

國教署表示，一○九學年全國共十五個就學區辦理高中職免試入學及特色招生考試分發入學，免試入學共十四萬二九六二名考生報名，每名考生平均填十四點三六個志願，最後錄取十四萬一三六二人，錄取率百分之九十八點八八。

國教署高中職組組長張永傑表示，這次錄取率創新高，主因為各校入學輔導有成效，學生普遍能依據自身學習表現及志趣，選填適切志願，並順利錄取學校。

但仍有一千六百人落榜。張永傑說是因選填志願數不足所致，但這些學生還可參加後續的免試入學續招、特色招生專業群科甄選入學、體育班、藝才班、五專分區免試等其他管道。

各校辦理續招有人數門檻，按教育部規定，國立學校統計各招生管道最終報到人數後，平均每班學生未滿卅二人，才能辦理續招。私立學校如果收到學生少於核定總招生名額，就可以辦理續招。

基北區和桃連區辦理特色招生考試昨天也同步放榜，國教署表示，一○九學年兩區共四所學校參加，共釋出五五七個名額，最後錄取一七○人，錄取率為百分之三十點五二。

當中錄取率最低的是政大附中英語國際特色班，一三八人報名，僅錄取卅五人，約占二成五。

其他還包括師大附中資訊科學特色班、大園高中數理邏輯國際特色班與國際交流特色班，以及麗山高中資訊科學特色班，錄取率都約三成。

教育部說，錄取生統一報到日為七月十日，考生務必依照簡章規定時間向錄取學校報到，報到前也可善用該校網站的招生宣導專區查詢，或到學校實地參訪，進一步增加對學校課程特色的了解、未來進路及暑期活動等資訊。