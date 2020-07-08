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免試入學／錄取雄中、雄女 需5A30分

聯合報 / 記者徐如宜劉星君尤聰光／高雄報導
109學年度高雄區高級中等學校免試入學放榜，有1萬7410人報名，錄取1萬7217人。圖／高雄市教育局提供
109學年度高雄區高級中等學校免試入學放榜，有1萬7410人報名，錄取1萬7217人。圖／高雄市教育局提供

高中職免試入學昨天放榜，高雄區、屏東區、台東區錄取率分別是98.89%、99.7%、99.9%。公立高中職招生情況不錯，部分私立高職和進修學校就顯得慘澹。提醒學生要依公布時間到錄取學校報到。

高雄區免試入學招生名額為2萬2829名，有1萬7410人報名，錄取1萬7217人，錄取率為98.89%。雄中錄取門檻為5A30分、30點，雄女5A30分、26點；同分比序。有學生成績足以上雄中、雄女，但選填私立學校；有學生選填學校以就近入學為主要考量。

高雄市教育局表示，集體報名學生可逕向原畢業國中領取分發結果通知單，個別報名學生可自行上網查詢列印。已獲錄取學生，應持免試入學分發結果通知單、學歷證件及身分證或戶口名簿，7月10日上午9點至11點到學校報到，逾期者視同放棄錄取資格。

屏東區免試入學錄取3623名，未錄取有12人，大多為選填志願數過少。屏東縣設有優秀學生留縣升學獎學金，最高可領取6萬。錄取學生要在7月10日中午12點前，持相關證件至錄取學校報到。

今年台東高中、台東女中普通班滿招，台東高商日間部也額滿。錄取學生要在7月10日上午9點至上午11點報到。

高屏東免試入學錄取門檻 製表／徐如宜、劉星君、尤聰光
高屏東免試入學錄取門檻 製表／徐如宜、劉星君、尤聰光

台東 免試入學 屏東縣

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