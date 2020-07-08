調查：8成青少年自認媒體素養及格 僅2成曾查證新聞

金車基金會今天發表青少年媒體素養調查結果，八成青少年認為自己媒體素養及格，但不到兩成受訪者曾經主動查證或批判內容，使用過查證平台的比率更低於一成。國小媒體素養教師表示，學生可能是「自我感覺良好」，要持續透過教育填補知與行之間的落差。

金車的青少年媒體素養調查指出，滿分100分，青少年平均給自己的媒體素養分數是74.1分，超過八成認為自己有60分以上。不過調查細問媒體使用行為，超過八成知道新聞內容會受廣告商或政治影響，但只有兩成四的人曾主動查證。

調查也指出，按媒介類型來分，青少年最常使用的媒體是電視，其次依序是社群媒體臉書和Instagram。問及可信度評價，六成五青少年認為電視的內容最可信，其次是報紙，顯示青少年意識到網路來源可能不太可信。

北新國小教師張嘉倫投入媒體素養教育多年，她分享自己曾在課堂做過一項測試，課上提供兩則LINE訊息，一則真、一則假，要學生嘗試判讀真偽。其中一則訊息是「馬鈴薯發芽後不能吃」，另一則是「使用優碘會造成色素沉澱」。

張嘉倫指出，小朋友表示會馬上轉傳第一則的比率高，主因是認為自己也會吃馬鈴薯，怕有危險；第二則轉傳率則稍低。她指出，過程中很少孩子會先問「這是訊息真的嗎？」就轉傳出去，顯示媒體素養教育的重要性和進步空間。

這項調查指出，僅一成九青少年表示收過假訊息，張嘉倫認為，這可能是因部分青少年收到後也不知道是假的。不過青少年自評媒體素養又很高分，顯示他們對自身媒體素養「自我感覺非常好」。

張嘉倫說，媒體素養不只要會使用、取用資訊，還要能分析正確性、可信度，評估其背後有沒有一些立場。不過小朋友很少看新聞內容細節，對於媒介印象也很主觀，比如不少人覺得電視新聞常常可信，就相信所有電視內容。使用網路媒體內容時也是直接取用，並未透過查證軟體求證。

上過媒體素養課的北新國小五年級學生吳宣樺說，他看訊息時會認真思考來源，比如一則訊息是「眼科醫師說使用優碘會如何」，但眼科明明不常使用優碘，可能要再思考是不是真的。他沒有手機，看到可疑訊息會找家人討論，或用政府網站來查詢。

古亭國小五年級學生劉穎潔說，她有手機，有時候收到好朋友傳來的玩笑，或是鼓勵大家轉傳出去的「幸運信」，讓她覺得「不轉就會怕怕的」。

接觸媒體素養課後，她看訊息是會觀察有沒有經過專家、學者或機關認證，也會查證照片的可信度。

金車表示，這份調查今年5月施測，對象是全台灣的高中職、國中、國小學生，總計回收1萬267份問卷，在信心水準97％情況下，有正負3％的抽樣誤差。