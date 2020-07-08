瑞芳瓜山國小蝴蝶季 戀上花草翩翩起舞

瑞芳區瓜山國小位在金瓜石的山腰，校園內種植許多蜜源植物，每到六七月正是蝴蝶大爆發的季節，校園內不僅有各種斑蝶、鳳蝶、蛾類飛舞採蜜，還可以觀察到幼蟲大快朵頤，成蛹休眠的可愛模樣，尤其在校門口的高士佛澤蘭花叢間，民眾來訪可感到成群蝴蝶對校園的濃濃愛意。

瓜山國小校長吳木樹表示，瑞芳區瓜山國小透過善心人士進行蜜源植物種植，至今每年都有大量蝴蝶前來孕育後代，六七月正是其巔峰，校園中到處可見蝴蝶幼蟲與蛹，有的偽裝成鳥大便，有的像枯葉，是天然的生物擬態教室。

學生們每天見到幼蟲都不覺得嚇人，稀鬆平常細心觀察，成為孩子們的興趣嗜好，而校園裡最多蝴蝶的地方，當屬校門口旁花圃種植的高士佛澤蘭，隨時有斑蝶飛舞著，而竹柏旁也有黃帶枝尺蛾產卵，在樹上美麗張合翅膀，生機勃勃，學校因位在金瓜石黃金博物館附近，遊客在非上課時間也能進行參訪，一睹精彩的蝴蝶小天地。