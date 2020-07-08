快訊

【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡江中學牆面彩繪 重現周杰倫電影浪漫畫面

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡江中學外牆面進行彩繪，將周杰倫電影「不能說的秘密」場景，用畫筆畫在牆上。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江中學外牆面進行彩繪，將周杰倫電影「不能說的秘密」場景，用畫筆畫在牆上。 圖／紅樹林有線電視提供

曾在淡江中學念書的歌手周杰倫，曾經多次回到母校來取景拍電影，因此淡江中學美術班為將位於八角塔兩旁走廊的男女廁所外牆面進行整理，將周杰倫電影「不能說的秘密」場景，用畫筆畫在牆上，校園滿滿有藝術氣氛。

淡江中學美術老師林嘉文表示，由於電影不能說的秘密，拍攝場景有許多都在淡水與淡江中學當中，而學生前後花了3個星期時間蒐集圖樣資料，並且設計之後，使用壓克力方式，水性顏料，加上大家討論的構圖，一起合力畫出這些壁畫更重現電影當中的場景畫面。

淡江中學是一所創立超過百年歷史的學校，校園當中有許多美麗的場景，而這次因為原本舊有的牆面斑駁，需要重新上漆，美術班老師就與主任討論後，決定讓學生發揮所長，也讓校園可以增添許多色彩，讓學生留下創作，一舉兩得。

電影 淡水

延伸閱讀

昆凌曝周董育兒竟教「打架」 女兒憂心母「變老死掉」

周杰倫IG粉絲破600萬台灣No.1 端午飄香「療傷燒肉粽」

周杰倫、蕭敬騰雙天王加持！注定爆款的Air Jordan 1 DIOR潮鞋又更難買了

周杰倫20年經典將全變身「黑膠」 早洩第15張專輯進度

相關新聞

台中瘋「考私中」有助升學？ 看明星高中的錄取學生來源

台中市國小畢業生近年「考私中」風氣盛行，但考私中真的保證提高錄取明星高中的機率嗎？從近4年台中一中、台中女中的錄取學生來...

瑞芳瓜山國小蝴蝶季 戀上花草翩翩起舞

瑞芳區瓜山國小位在金瓜石的山腰，校園內種植許多蜜源植物，每到六七月正是蝴蝶大爆發的季節，校園內不僅有各種斑蝶、鳳蝶、蛾類飛舞採蜜，還可以觀察到幼蟲大快朵頤，成蛹休眠的可愛模樣，尤其在校門口的高士佛澤蘭花叢間，民眾來訪可感到成群蝴蝶對校園的濃濃愛意。

淡江中學牆面彩繪 重現周杰倫電影浪漫畫面

曾在淡江中學念書的歌手周杰倫，曾經多次回到母校來取景拍電影，因此淡江中學美術班為將位於八角塔兩旁走廊的男女廁所外牆面進行整理，將周杰倫電影「不能說的秘密」場景，用畫筆畫在牆上，校園滿滿有藝術氣氛。

高中職免試入學放榜 花蓮僅2人落榜連3年錄取率99.9%

高中職免試入學今天放榜，花蓮區總報名人數2002人，僅兩人因選填志願數過少而落榜，已是連續第3年錄取率高達99.9%，有...

李雨桐考北一女最想入儀隊！學生考33.6分選讀大安電機

國中會考免試入學今天放榜，台北市中山國中李雨桐會考以34分考上北一女中，從小多才多藝，唯獨理化科較吃力，在會考最後衝刺階...

竹苗區免試入學分發 錄取率達99.5%

109學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學今天放榜，今年竹苗區總錄取率達99.5%，前五志願錄取同學高達98...

桃連區免試放榜 武陵高中錄取門檻最低32點

109學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天放榜，桃連區共分發1萬6290名學生，總錄取率高達99.38...

高雄區免試入學 雄中30分30點、雄女30分26點同分比序

109學年度高雄區高級中等學校免試入學今天放榜，這次免試入學有1萬7410人報名，錄取1萬7217人，錄取率為98.89...

暨大附中招生亮麗 高分群學生明顯成長

國立暨大附中在少子化中逆勢成長，今年國中會考成績達5A以上有3人加入附中行列，達錄取一中、女中錄取標準者有4位，可達錄取...

新住民單親媽作業員9年不喊累 他高分錄取台科大回報

109年全國四技二專甄選入學結果今天放榜，二信高中登上第一志願台灣科技大學12位，國立大學127位，成績亮眼。資處科林宇...

台南國中會考制度改變首放榜 增額錄取大幅減少

台南區109學年度高級中等學校免試入學今天公告錄取結果，繳交報名表學生總數為1萬1167人，計1萬1031人獲錄取，5人...

國中會考放榜 南一中、南女落點在這裡

國中會考今天放榜，台南一中與台南女中錄取分數，都是4A1B總分98分，再比總積點，南一中28.8點，再比國文單科標示要A...

熱門新聞

高中職免試入學及特招考試分發 上午放榜

免試入學放榜 建中門檻提高34.6分、北一女持平33.8分

免試入學中投區錄取門檻提高 中一中97點、中女中95點

小朋友問「念書有啥用」該怎麼答？ 網友答案超殘酷

國中會考放榜 南一中、南女落點在這裡

高中職免試入學放榜！錄取率近99％創新高 仍有1600人落榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。