淡江中學牆面彩繪 重現周杰倫電影浪漫畫面

曾在淡江中學念書的歌手周杰倫，曾經多次回到母校來取景拍電影，因此淡江中學美術班為將位於八角塔兩旁走廊的男女廁所外牆面進行整理，將周杰倫電影「不能說的秘密」場景，用畫筆畫在牆上，校園滿滿有藝術氣氛。

淡江中學美術老師林嘉文表示，由於電影不能說的秘密，拍攝場景有許多都在淡水與淡江中學當中，而學生前後花了3個星期時間蒐集圖樣資料，並且設計之後，使用壓克力方式，水性顏料，加上大家討論的構圖，一起合力畫出這些壁畫更重現電影當中的場景畫面。

淡江中學是一所創立超過百年歷史的學校，校園當中有許多美麗的場景，而這次因為原本舊有的牆面斑駁，需要重新上漆，美術班老師就與主任討論後，決定讓學生發揮所長，也讓校園可以增添許多色彩，讓學生留下創作，一舉兩得。