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暨大附中招生亮麗 高分群學生明顯成長

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
今年國中會考成績達5A以上有3位同學，以第一志願加入國立暨大附中行列。圖／暨大附中提供
今年國中會考成績達5A以上有3位同學，以第一志願加入國立暨大附中行列。圖／暨大附中提供

國立暨大附中在少子化中逆勢成長，今年國中會考成績達5A以上有3人加入附中行列，達錄取一中、女中錄取標準者有4位，可達錄取前3志願標準19位，教學成績受到在地學區認同，成功爭取到南投縣、台中市與鄰近鄉鎮市高分群同學加入。

暨大附中校長張正彥表示，其中最高分申請就讀的是埔里國中李惠妮，成績為5A7++、埔里國中潘祈安，成績為5A6++、埔里國中潘庭維，成績為5A+。同時，高達75點以上的同學，選讀附中人數成長高達4倍，成績表現非常優異。

今年國中會考全國考生共20萬9045人，中投區本次報名有3萬2088人，比去年少了776人；南投縣今年考生合計4483人，比去年再減少271人；暨大附中高一新生來自台中市31所國中，以及南投縣20所國中，另有高雄市、嘉義市、苗栗縣、雲林縣和宜蘭縣等6所國中畢業生選擇就讀，其中更有許多同學以第一志願選擇附中就讀，足見暨大附中的的用心辦學，獲得各方的肯定。

埔里 台中市 會考

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