新住民單親媽作業員9年不喊累 他高分錄取台科大回報

109年全國四技二專甄選入學結果今天放榜，二信高中登上第一志願台灣科技大學12位，國立大學127位，成績亮眼。資處科林宇杰以原住民身份錄取台科大企管系開出的全國唯一原住民名額，他的媽媽是新住民且為單親母親，得知消息後相當欣慰。

林宇杰的父親是阿美族，母親是大陸籍，父親在他國小3年級時因為意外過世，媽媽一手扛下撫養孩子的重擔，靠作業員微薄薪資辛苦供養孩子讀書，長期的負重及機械式重複動作很是辛苦，為的就是希望培育孩子。

林宇杰說，媽媽為讓他受好的教育，信義國小畢業後就送他進入二信國中部，當時看到媽媽辛苦工作賺錢，甚至都把身體搞壞了，心裡非常不捨，每次關心媽媽時，媽媽總是回答「我沒事，只要你把書讀好就可以，剩下的你不用管」，這句話讓他發奮好好讀書，向媽媽允諾考上國立大學回報媽媽的辛苦。

林宇杰選擇二信高中資處科菁英班的原因，是他相信二信高中的師資可以幫助他實現進入國立大學的夢想，而且資處科涵蓋了商業及電腦相關的知識，加上選擇資處科完全免學費，不僅為媽媽省下一大筆學費，還可以在學業上打好基礎，今天放榜證明自己的選擇是對的，

今年技專統測他數學滿分、原始分超過400分，以原住民身份錄取全國唯一名額，進入台灣科技大學企管系，林宇杰表示，相信在天上阿美族父親知道了會相當開心，也讓媽媽感到欣慰，辛苦有了代價。