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全中運台東代表隊授旗出發 12項奪牌實力

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
全中運台東縣代表隊今授旗，12項賽事有奪牌實力。記者尤聰光／攝影
全中運台東縣代表隊今授旗，12項賽事有奪牌實力。記者尤聰光／攝影

109年全國中等學校運動會為期6天賽事將於18日屏東縣登場，台東縣代表隊485位選手，今天早上9點由縣長饒慶鈴在縣府大禮堂授旗，她期勉選手發揮平常訓練實力爭取佳績。

饒慶鈴表示，台東縣過去一向在全中運的表現就相當優異，是體育大縣，致力培育體育優秀選手，這次由全縣國高中遴派優異選手代表參賽，希望選手以平常心出賽，發揮平日訓練成果，爭取最高榮譽。

授旗後所有選手將以學校為單位自行前往屏東縣參賽，今年全國中等學校運動會訂於7月18日至23日舉行競賽，台東縣代表隊共計有19所學校485位隊職員報名參加。分別參加包括田徑、游泳、舉重、擊劍、射擊、射箭、現代五項、軟式網球、角力、拳擊、柔道、體操競技等共12項。

去年在高雄市辦理的108年全國中等學校運動會，台東縣代表隊累計共計獲得22面金牌、18面銀牌、22面銅牌的62面獎牌，今年有望為台東縣再奪牌。

全中運台東縣代表隊今授旗，12項賽事有奪牌實力。記者尤聰光／攝影
全中運台東縣代表隊今授旗，12項賽事有奪牌實力。記者尤聰光／攝影

台東 屏東縣 饒慶鈴

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