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小朋友問「念書有啥用」該怎麼答？ 網友答案超殘酷

聯合新聞網 / 綜合報導
小朋友問她的數學家教「讀書有什麼用？」而網友們的回答超殘酷。（示意圖） 圖/INGIMAGE
小朋友問她的數學家教「讀書有什麼用？」而網友們的回答超殘酷。（示意圖） 圖/INGIMAGE

相信不少人在小時候多少曾想過「為什麼要念書呢？」尤其在這個網路時代，不少小朋友長大後的夢想是要「當Youtuber」，那當父母或師長的又該如何和他們解釋念書有什麼用呢？就有網友遇到同樣的問題，到PTT發問後引起網友們的討論。

網友表示最近在當一個小朋友的數學家教，「她問了我一個問題，那就是：生活中又用不到這些東西，讀了要幹嘛？」網友本身並不信奉「萬般皆下品，唯有讀書高」，也不想用「好好讀書上好大學」這套敷衍過去，但如果不這樣說又能如何向小朋友解釋讀書有什麼用呢？網友因此上PTT尋求意見。

而網友們的答案都非常一針見血，「訓練邏輯啊，網路嘴炮才不會給人笑」、「讀了夠多的書才能騙那些不讀書的人」、「生活上用不到，可是工作上用的到阿」、「讀複雜數學雖然買菜用不到，但是會影響你以後去哪裡買菜」、「知識能換得好薪資的工作，影響生活超大的」。

也有網友非常認真地解釋所學如何用在生活，「機率會告訴你少賭一點還有不要看到結果就高潮，地理歷史旅遊時能增加爽感，經濟學會讓你嘴政客嘴的有水準些，自然科就是讓你不會被低能的廣告騙」。

更有網友殘酷點破，「因為知識就是力量，這是真的。不然她以後就準備洗碗盤，不巧的是這種低階重複性工作最容易被機器取代」。

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