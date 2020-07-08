王文洋送提琴到偏鄉小校 鼓勵學童勇敢追夢

苗栗縣大湖鄉新開國小2016年挺過廢校危機，轉型特色學校，發展小提琴課程2年多，學校希望可以進一步弦樂團，王月蘭慈善基金會聽到偏鄉小校的心聲，基金會昨天下午捐贈11把提琴給學校，鼓勵學童勇敢追夢。

昨天的捐贈儀式在新開國小，王月蘭慈善基金會董事長宏仁集團總裁王文洋、執行長歐陽龍都來了，到場見證的大湖鄉長胡娘妹說，她感受到的是洋溢著滿滿的愛，及叱吒商場的企業家、成功政治家2位名人平易近人，把愛送到偏鄉國小，讓學童在音樂薰陶下遠離手機，更拉進與都會的距離 ，「有他們真好」！

新開國小2年多來利用課後時間進行小提琴教學及指導，學童小提琴技巧已經具有基礎，並有多場公開演出，學校希望可以成立弦樂團，惟亟需樂器及師資經費，王文洋、歐陽龍昨天率團隊捐贈11把提琴，受到熱烈歡迎，苗栗縣政府祕書長陳斌山代表頒發感謝狀。

王月蘭基金會捐贈11把提琴，包括4把小提琴、2把中提琴、4把大提琴，及1把低音大提琴，學童開心秀出所學，小提琴演奏「快樂頌」、「Astonomia」及「你的答案」等歌曲，樂聲向基金會表達感恩，現場氣氛溫馨。