快訊

這題作文怎麼解？一試定生死的「中國高考」防疫中登場

WHO改口：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王文洋送提琴到偏鄉小校 鼓勵學童勇敢追夢

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
王月蘭慈善基金會昨天下午捐贈11把提琴給苗栗縣大湖鄉新開國小，鼓勵學童勇敢追夢。圖／苗栗縣政府提供
王月蘭慈善基金會昨天下午捐贈11把提琴給苗栗縣大湖鄉新開國小，鼓勵學童勇敢追夢。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖鄉新開國小2016年挺過廢校危機，轉型特色學校，發展小提琴課程2年多，學校希望可以進一步弦樂團，王月蘭慈善基金會聽到偏鄉小校的心聲，基金會昨天下午捐贈11把提琴給學校，鼓勵學童勇敢追夢。

昨天的捐贈儀式在新開國小，王月蘭慈善基金會董事長宏仁集團總裁王文洋、執行長歐陽龍都來了，到場見證的大湖鄉長胡娘妹說，她感受到的是洋溢著滿滿的愛，及叱吒商場的企業家、成功政治家2位名人平易近人，把愛送到偏鄉國小，讓學童在音樂薰陶下遠離手機，更拉進與都會的距離 ，「有他們真好」！

新開國小2年多來利用課後時間進行小提琴教學及指導，學童小提琴技巧已經具有基礎，並有多場公開演出，學校希望可以成立弦樂團，惟亟需樂器及師資經費，王文洋、歐陽龍昨天率團隊捐贈11把提琴，受到熱烈歡迎，苗栗縣政府祕書長陳斌山代表頒發感謝狀。

王月蘭基金會捐贈11把提琴，包括4把小提琴、2把中提琴、4把大提琴，及1把低音大提琴，學童開心秀出所學，小提琴演奏「快樂頌」、「Astonomia」及「你的答案」等歌曲，樂聲向基金會表達感恩，現場氣氛溫馨。

陳斌山表示，王月蘭基金會點亮偏鄉學童藝術學習的希望，是民間團體照顧弱勢及偏鄉學童的典範，期盼透過這次的樂器捐贈，讓音樂教育在偏鄉發光發熱，音樂是世界的語言，新開國小的學童可以勇敢追夢，自信站在舞台展現琴藝。

王月蘭慈善基金會昨天下午捐贈11把提琴給苗栗縣大湖鄉新開國小，學童用樂聲表達感恩。圖／苗栗縣政府提供
王月蘭慈善基金會昨天下午捐贈11把提琴給苗栗縣大湖鄉新開國小，學童用樂聲表達感恩。圖／苗栗縣政府提供
王月蘭慈善基金會昨天下午捐贈11把提琴給苗栗縣大湖鄉新開國小，鼓勵學童勇敢追夢。圖／苗栗縣政府提供
王月蘭慈善基金會昨天下午捐贈11把提琴給苗栗縣大湖鄉新開國小，鼓勵學童勇敢追夢。圖／苗栗縣政府提供

偏鄉 苗栗縣 樂團

延伸閱讀

馬英九基金會：是蔡總統對於民主的意義與價值不夠理解

淡化政治色彩？孔子學院換手經營

王文洋告手足老臣占遺產 不起訴

王文洋爭父4億美金遺產怒告手足 檢方不起訴7人

相關新聞

王文洋送提琴到偏鄉小校 鼓勵學童勇敢追夢

苗栗縣大湖鄉新開國小2016年挺過廢校危機，轉型特色學校，發展小提琴課程2年多，學校希望可以進一步弦樂團，王月蘭慈善基金...

校園我最棒／雙溪籃球隊 勇奪全國賽亞軍

新竹縣寶山鄉雙溪國小籃球隊成軍不到一年半，日前參加第52屆全國少年籃球錦標賽Mini組，勇奪亞軍，校長溫芳蘭表示，除了小...

校園風雲榜／後甲國中管樂團 比賽常勝軍

台南市後甲國中管樂團是音樂比賽的常勝軍，年年獲音樂比賽特優，已成為學校特色，吸引其他學區學生就讀。樂團指揮巫佳郎表示，練...

台中村長遺愛做公益 家屬捐書給鄧公國小

台中市霧峰區一位已故的老村長中黃忠梧，今年三月因病過世，而家屬女兒黃如君將奠儀10萬元，捐給淡水區鄧公國小購買書籍讀物，也希望能夠延續父親的愛心，今(7)日學校感謝黃家人的善心舉辦一場感恩書展，將好的閱讀習慣傳給下一代。

三重光榮國中宿舍改建 打造全齡友善校園

新北市三重區光榮國中校長宿舍老舊閒置，經地方民代的積極爭取下，規劃多功能用途，今(7)日新北市長侯友宜等人舉行開工動土典禮，未來完工後，可提高體育班學生的住宿品質，也將設置公共托育中心及市民活動中心，滿足地方的殷切需求，打造全齡化的友善校園。

博碩士論文系統故障 國圖：異常問題已全面排除

國家圖書館「台灣博碩士論文知識加值系統」昨日(6日)進行系統主機轉換，因部分零件故障，導致今日部分學校畢業無無法列印授權...

全台閱讀推動教師大調查：國中生閱讀素養 比國小生堪憂！

不到五成國中圖書教師認同學生長文閱讀理解力 數位閱讀力城鄉差距大，圖書教師主題書單需求若渴

小學生幫忙搬畢典椅子喊累 老師爆氣「就妳抱怨！」掀網戰

小孩子童言童語，常常會讓人會心一笑。但有一名小學四年級學生，和全班幫忙搬畢業典禮的椅子，因為又高又重，在聯絡簿上抱怨這件事，沒想到老師爆氣回覆，引起網友們熱烈討論。

楊梅幼兒園「玩」課程 養成幼兒自主學習習慣

教室裡展示著琳瑯滿目的作品，幼兒認真埋首在各自的角落裡，是楊梅幼兒園課程間最常見的風景。桃園市立楊梅幼兒園前年由公立托育...

會考生活英語／【保健篇】 診所

★單字 1. wait [wet] v. 等待（國中基本1200字） 2. crowded [ˋkraʊdɪd] adj. 擁擠的（國中挑戰800字）

竹縣推品德教育 15校展成果

新竹縣府2017年與華夏公益協會簽訂推動品德教育計畫方案，並成立品德教育輔導團，鼓勵各校以多元方式融入教學，昨天15所學...

校園英雄榜／復興學生玩創意 全國賽銀了

新北市復興商工學生陳依禪、余品諠等8人將客家元素以刺繡等方式，融入到布織品等日常用品上，他們還發現現在的客家小孩多數不太...

熱門新聞

尹衍樑不滿陽明交大合校！10億捐款喊卡 陽明大學回應了

她怒謝師宴來了不速之客 班代神回：大家同學一場啊

影／政策大紅包 蘇貞昌：2022夏天中小學教室全面裝冷氣

全台學校班班有冷氣 台東縣：電費由學生出有困難

蘇揆承諾兩年內中小學裝冷氣 國民黨發言人：喊開心的

非典管校長：我要努力讓台大活起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。