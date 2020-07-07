三重光榮國中宿舍改建 打造全齡友善校園

新北市三重區光榮國中校長宿舍老舊閒置，經地方民代的積極爭取下，規劃多功能用途，今(7)日新北市長侯友宜等人舉行開工動土典禮，未來完工後，可提高體育班學生的住宿品質，也將設置公共托育中心及市民活動中心，滿足地方的殷切需求，打造全齡化的友善校園。

新北市長侯友宜表示，光榮國中校長宿舍老舊且長期未使用，在李翁月娥議員的建議下進行改建，未來將規劃多功能用途，除了師生閱覽室、補救教學使用外，更新增老人教育訓練場所、公共托育中心，兼具教育、社福等多元使用效益。

三重區龍門里長吳獻彰表示，三重區龍門、秀江、奕壽、萬壽與介壽5個里長期缺乏活動中心，里民要辦活動相當不便，這次在新北市議員李翁月娥的協助爭取下，新的活動中心終於開工動土，里長們都相當感激。

歷經1年半的爭取終於開花結果，新北市議員李翁月娥相當欣慰，他除了感謝里長們共同奮戰外，也希望打造全齡化的友善校園，創造學校、社區雙贏局面。