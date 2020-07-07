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台中村長遺愛做公益 家屬捐書給鄧公國小
台中市霧峰區一位已故的老村長中黃忠梧，今年三月因病過世，而家屬女兒黃如君將奠儀10萬元，捐給淡水區鄧公國小購買書籍讀物，也希望能夠延續父親的愛心，今(7)日學校感謝黃家人的善心舉辦一場感恩書展，將好的閱讀習慣傳給下一代。
滿滿的書籍擺滿了桌上，這是新北市淡水區鄧公國小圖書館當中，所新增的書本，而會有這麼多書，都是來自台中市霧峰區，一位已故的老村長中黃忠梧，透過女兒所捐贈，而今天學校為了感謝黃家人的善心，特別舉辦一場感恩書展。
台中市霧峰區一位老村長黃忠梧，今年三月因病過世，而家屬治喪期間婉謝親友的奠儀，不過黃老村長過去為人和善，時常做公益，許多親朋好友最後還是寄了奠儀，因此老村長的女兒黃如君表示，父親過去就很喜歡閱讀，因為在日治時代下長大，也學習不少日文，因此就將這些奠儀捐了10萬元，給淡水區鄧公國小，購買許多書籍繪本等讀物，也希望能夠延續父親的愛心，將好的閱讀習慣傳給下一代。
由於老村長的女兒，與鄧公國小校長是舊識好友，因此她也希望透過校長可以完成父親的愛心，鄧公國小校長 謝芳儒表示，先前將黃老村長的故事，在兒童早會當中說給全校學生聽，而這次也相當感謝黃家的善舉，捐了許多書，有適合各年級的書本，繪本、科學讀物、文字小說等等非常多元。
小朋友說，看到黃爺爺的故事，相當感動，自己也很喜歡閱讀，以後也要做善事。而除了現場的書之外，未來還會有新的書籍購入，就是希望能夠讓孩子看到更多不一樣的書籍，讓閱讀更多元更有趣。
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