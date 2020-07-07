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小學生幫忙搬畢典椅子喊累 老師爆氣「就妳抱怨！」掀網戰

聯合新聞網 / 綜合報導
小孩子抱怨搬椅子太累，老師則嚴厲回覆。 圖／ingimage
小孩子抱怨搬椅子太累，老師則嚴厲回覆。 圖／ingimage

小孩子童言童語，常常會讓人會心一笑。但有一名小學四年級學生，和全班幫忙搬畢業典禮的椅子，因為又高又重，在聯絡簿上抱怨這件事，沒想到老師爆氣回覆「全班只有妳一個人抱怨！」，引起兩派網友們熱烈討論。

臉書「爆怨公社」有網友寫道，朋友家就讀小四的小朋友，日前和全班同學被找去幫忙畢業典禮搬椅子，事後在聯絡簿上寫下「老師居然要我們搬椅子，那個椅子快跟我一樣高了，而且還很重，我覺得好累喔。」

沒想到導師看到後爆氣回覆「全班只有妳一個人抱怨！」，並且寫下「這是全班一起合作的事，大家都有幫忙，老師有休息嗎？如果妳覺得替學校恢復活力館的空間是『不該做』的事，下次我會讓你休息」。

原PO認為，這只是一個小學四年級訓練寫作及抒發心情的「小日記」，小學生還在學習階段，用詞錯誤的話老師可以引導，而不是用這麼犀利的言語回覆，覺得相當不合適，也替孩子感到心疼，他也特別說明這名老師快退休了。

貼文一出也引發兩派網友論戰，有人認為「我覺得這樣的用語太嚴厲了，應該可以用引導的方式，這樣有點恫嚇的意味」、「以後小孩再也不敢在日記上寫上真實感受，因為老師撿到槍」、「快退休老師竟然會犯下新手教師的錯誤！」、「孩子繳費是去學習不是去做粗工啊」。

也有另一派網友覺得「我覺得老師沒毛病啊！小四夠大了吧？小孩錯誤的觀念不及時校正那是要等養成公主病或王子病嗎？」、「我認同老師說的話，全班包括老師都有一起做，所以很公平啊！我兒子也是每天都有寫啊！若是我兒子寫這樣我會跟他們說，是要當大少爺就對了。」、「老師回覆還好啊！」

其他也有持平的看法「文字是沒有感情的...」、「老師跟媽媽都走心了」、「小朋友抱怨沒有錯，老師也沒有錯...個人覺得家長要好好對小朋友溝通一下，如果今天只有小朋友一人做或老師沒有做那就不對，但今天是全班一起包括老師，那家長為什麼要抱怨」。

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