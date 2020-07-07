全台閱讀推動教師大調查：國中生閱讀素養 比國小生堪憂！

不到五成國中圖書教師認同學生長文閱讀理解力 數位閱讀力城鄉差距大，圖書教師主題書單需求若渴

素養考題是未來命題趨勢，閱讀理解力越來越重要，《親子天下》與台灣師範大學圖書資訊學研究所敎授兼教務長、全國圖書教師輔導團召集人陳昭珍合作，進行全台首次「國中小圖書教師素養導向閱讀教學現況」調查，檢視108課綱元年，國中小學教學現場學生的閱讀素養究竟表現如何呢？

有高達74%(表1)國中小圖書教師同意「具備良好課外閱讀習慣的學生，對於閱讀素養題目有較高的理解能力」，但在閱讀習慣、素養力上，圖書教師認為國小生(高年級)在「發展長篇文本的閱讀能力」優於國中生(表2)。

發現一、國中比國小難推廣閱讀

長文閱讀能力上，有64%的國小圖書教師認為，該校高年級生已能發展長篇文本的閱讀能力(表2)，但僅46%國中圖書教師認同該校國中生能發展長篇文本閱讀理解能力。

陳昭珍分析，國中圖書教師評比國中生閱讀素養不如國小評比的原因在於，國中教學現場仍受「升學」綑綁，即使新課綱強調素養導向教學，但國中生在國中三年仍以升高中職為目標，學生常得花上課餘的大把時間補習、學習學科知識。

台北市興雅國中老師林淑媛就過往經驗指出，國中、小學進行閱讀教學的矛盾，「國小我們廣泛閱讀，但國中卻採分科教學，是把學生窄化到學科內，變成學生也很難跨域思考。」

發現二、數位閱讀力城鄉差距大

此次調查填答問卷來自「六都」與「非六都」國中圖書教師，比例約為6：4。調查顯示(表3)，僅6％的六都國中圖書教師不同意自己學校的學生喜愛閱讀，但非六都國中圖書教師卻有20％不認為學生喜愛閱讀。花蓮縣玉里國中校長林國源表示：「在家庭、社區環境因素資源較少的情形下，孩子所能接受的文化刺激、閱讀活動相對六都來得少，」加上「偏鄉學生多來自弱勢家庭，資源較少，但養成閱讀習慣卻很吃重原生家庭文化背景。」

除了傳統文本閱讀，數位閱讀力在非六都國中也同樣出現挑戰，(表4)有68％六都國中圖書教師認為該校學生具數位文本閱讀能力，但是非六都卻只有46％，是在國中六都與非六都學生閱讀能力面向差距最大的項目。

大武國中圖書教師陳姿羽表示，學校推廣數位閱讀前，光是學生家裡有無硬體設備就有問題，「學生8成有手機，卻不到一半有網路，」即使學校有35台行動載具，仍不夠200多位學生帶回家使用。因此，光憑閱讀課時數並不夠，還須在各科教學中結合數位閱讀。

發現三、國中小學生都不看英文書

雖然國中學生閱讀素養仍待提升，但此次調查最不受國中小圖書教師認同、不分學習階段的閱讀通病：外語閱讀。僅不到3成(表5)國中小圖書教師認為，學生能廣泛接觸不同語言文本。

台中市大墩國中圖書教師童師薇說：「若沒有與英語教師合作，標示閱讀分級、提供閱讀指導，很難有效提升學生接觸外語文本的機會。」長年推動英語閱讀的林淑媛，建議家長、老師在挑選英語讀物時，應以「孩童」視角出發，避免「幼兒情境」書籍，需要多重視孩子心智發展到什麼程度，並且多關注孩子對什麼樣的主題感興趣，由此著手，增進外文閱讀的親近感。

發現四、國中小主題書單需求領域大不同、「閱讀素養」書單需求高

素養力當道的教育趨勢，「可以有效輔助孩子學習」的領域書單，也是圖書教師推動閱讀教學時的重要資源。不過國中小學對書單的需求大不同，國小圖書教師的領域書單前五名分別是(表6)：自然科學(88%)、社會(83%)、藝術(78%)、國語文(78%)和數學(62%)。但國中書單的領域前五名(表7)，則為：社會(81%)、英語文(80%)、藝術(76%)、自然科學(75%)、國語文(74%)。原為國小最熱門的自然科學書單，到國中階段已退居第4；數學書單在進入國中後，已經退居5名之外。

新課綱中十分強調的19項領域議題教育中，國中小學圖書教師共同認為(表8)「閱讀教養教育」議題書單需求最高(80%)，其次則是能幫助孩子理解世界趨勢的「國際教育」書單（74%）和永續發展的「環境教育」書單（69%）

調查結果，希望不僅反應全台國中小教學現場現況、六都差異及書單需求，更重要是未來可透過政府、學校、家長共同努力，幫助提升全台學生閱讀素養能力，迎戰未來。

調查說明

親子天下與台灣師範大學於2020年5月8日到24日，透過網路發放「國中小圖書教師素養導向閱讀教學現況調查」問卷，邀請108學年度國中、小學圖書館閱讀推動教師填答問卷，總共回收308份有效問卷。教學階段：國小64%、國中36%，任職學校位於六都52%、非六都48%。