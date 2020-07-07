國中小全面裝冷氣？黃偉哲：改善電力系統就要花時間

行政院長蘇貞昌今天宣布2年內國中小全面加裝冷氣，改善電力、裝冷氣的費用將編列在第二階段前瞻預算中。對此，台南市長黃偉哲表示，感謝蘇院長同意在最短時間內裝設冷氣，但現在碰到一個問題，很多學校電力設施無法負荷，光是改善電力系統恐怕耗費的時間就不少。

黃偉哲今天受訪時表示，蘇揆目標是好的，但很多事情還是要按部就班，蘇揆承諾經費沒問題，那地方就加速推動，不過可能要分批來做，像是日照比較多的南部縣市或是最高樓層先裝設，一步到位難度頗高，分年逐次加裝冷氣的可能性比較高。

至於台南國中小能如期在2年內全面加裝冷氣嗎？黃偉哲未正面回應，他說，光是改善電力系統就要花時間，尤其台南很多老舊教室，電力無法負荷。