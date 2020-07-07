楊梅幼兒園「玩」課程 養成幼兒自主學習習慣

教室裡展示著琳瑯滿目的作品，幼兒認真埋首在各自的角落裡，是楊梅幼兒園課程間最常見的風景。桃園市立楊梅幼兒園前年由公立托育中心轉型為幼兒園後，課程也從傳統排排坐的的課程模式，調整成讓孩子在遊戲中自主學習。

園室共分數學概念區、語文區、組合建構區、藝術創作區等五區，「想學什麼自己選擇」，如數學概念區，孩子透過拼拼圖訓練數學幾何概念，從只有4、5片的簡單拼圖，隨能力增長，拼到片數變多，甚至加入立體概念的「進階版」拼圖，老師還會和他們一同討論如何讓拼得更快。

語文區的故事桌上，孩子依照故事書內容，使用布景及各式道具，以智慧型手機錄影，自導自演一齣童話故事，另外還有纏繞畫、仿寫姓名練習及閱讀機等，訓練聽說讀寫能力；組合建構區讓孩子自由發揮想像力，以積木完成機器人，組合拼圖的過程中也訓練手部肌肉，有助於日後學習寫字；藝術創作區則，提供拼豆、黏土等素材，培養美感。

園長彭儀華說，以前課程是排排坐，聽老師單向解說，但孩子的天性和本能就是玩，因此調整成自由「玩」的課程模式，透過玩和這個世界互動，從中增進身體動作、語言表達、情緒抒發、與友伴相處或合作的社會技巧，也培養美感和解決問題等能力。

孩子真正體會到「自己決定，我才是學習的主角。」老師的角色則是陪伴者和引導者，跟幼兒一起認識問題，不直接給答案，而是跟他們共同建立思考與學習的策略，慢慢成就孩子的微型世界。