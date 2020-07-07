會考生活英語／【保健篇】 診所

在學校上班真是悶熱難耐，電風扇吹出來的風都是熱風，中午休息時間，許多同仁不耐酷暑，紛紛跑到停車場，窩在車子裡面吹冷氣。學生上課更是汗流浹背，上課根本無法專心。新聞報導指出，6成孩子認為學校生活太熱了，也有8成5家長籲教室應加裝冷氣，政府也應積極正視此議題。親子社群網站「Baby Home」公布調查各縣市冷氣裝設比率，台北市國中冷氣普及率達100%、國小92%，但新北中小學卻有7成教室未裝冷氣，其他縣市校園也並非人人有冷氣吹。

2020-07-07 11:22