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故宮南院首度與在地學校合作 美感教育成果即日展出
故宮南院日前首次與地方學校嘉義縣新港國中合作，舉辦「藝起來尋美」美感教育課程，並即日起至本月12日於故宮南院兒童創意中心旁的走廊舉辦「錦繡繽紛玩藝術成果展」，展出新港國中學生認識故宮南院織品展及新港主題色後製成的作品。
學生江韋佑、董育甄現場分享創作心得，董育甄表示，她的作品選擇較細的線編織，雖然比較難縫，但是顏色與選到的織品顏色較相近，這堂課讓她學會將顏色搭配得更協調，課程結束後，她向家政老師王百惠學習以紙板編織圍巾，也對毛線編織產生興趣，偶爾會做小娃娃、圍巾送給家人、朋友。
王百惠表示，故宮南院的課程由老師引導學生找出主題色，並教學生學習顏色搭配，課後她也在家政課中教學生如何將織品與生活作結合，因沒限制學生要完成什麼類型的作品，學生發揮創意製成時鐘、杯套、圍巾等。
故宮南院表示，南院有一個常設織品展展示來自東亞、東南亞等地區的織品，但常有遊客反映看不懂，為此特別與新港國中美術老師及家政老師合作，由工作人員到校讓學生體驗、觸摸織品展的複製品，再由學生挑出織品主要顏色，以毛線編織方式織成一塊布，也帶學生到南院實地看展，了解織品故事。
校長林婉鈴表示，美感教育非常重要，如何讓孩子在故鄉發現美麗的地方對國中生來說非常重要，嘉義有個很棒的故宮南院提供美感教育課程，將國際級的資源帶到校園與在地的學校、學生、老師共學，可讓孩子的美感教育向下扎根，期望明年能再申請這個計畫。
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