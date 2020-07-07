嚴格體能訓練把關 開平餐飲高一生正式拜師入門

開平餐飲學校每年舉辦拜師大典，今年因新冠肺炎疫情，由3月延至7月，4日已完成儀式，學生遵循古禮向業界知名受拜師傅進行「獻束脩」三叩首禮，正式拜師入門。該校表示，所有參加拜師大典的學生都會進行嚴格的「耐力定力」訓練，將參加拜師大典的決心展現在體能訓練中。

拜師儀式由開平餐飲創辦人夏惠汶擔任主祭者，帶領所有受拜師傅及全體拜師學生向餐飲祖師爺伊尹行上香禮，全體並行三鞠躬禮。夏惠汶表示，各位家長的參與是重要的見證，對於16歲的孩子來說能做這樣的決定，開始學會選擇也學習負責，是很了不起的。

典禮中學生正式拜師入門，首先介紹業界受拜師上座，接續由學生拜叩師傅，奉為導師，傳習技藝，言教身教，然後由受拜師傅為學生授帽，承諾收學生為徒，並傾囊相授，傳承餐飲技藝，完成拜師禮。開平表示，學生透過叩拜儀式，下定走餐飲的決心。

拜師大典學生代表、16歲的張天愛說，她從小在餐飲世家長大，在父母的耳濡目染下對餐飲感興趣，看見父母對餐飲堅定的精神，下定決心全力以赴練習，並爭取成為學生總代表。她說，要成為最好的，就要付出比別人更多努力，也因為與同學們一起努力練習，大家有了濃濃的革命情感。