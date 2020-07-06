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地震火災逃生 雲科大師生設計AI防災預警系統
「天災人禍」近年在世界各地頻傳，成為全球大眾關心的重大議題，而因無法預知及確實掌握，經常造成嚴重死傷、財物損失或生態浩劫。尤其今年爆發的新冠肺炎疫情，更徹底顛覆人類的生活模式。雲林科技大學師生透過創意設計，傳遞民眾防災認知，提升敏感度，期能達到全民擁有預防意識的效益。
創意生活設計所表示，此次跨域結合科技感測、AI智慧及大數據、物聯網等概念，設計出6組包括自然災害，及現代流行傳染病等時下議題，點出問題、找出對策。
學生陳弘旻與團隊研發綜合災害管理系統，他指出，設計發想以「擬真原則」為主，除模擬真實情境，他們也導入邏輯服務系統概念，讓產品原型更貼近實際所需，未來可朝產品量化呈現。
同樣針對火災逃生的「回生救災平台」，則運用AI技術分析歷史生還者數據，並以「逃生指引監測器AI人工智慧引導燈」，準確偵測各受災人數、位置，提高成功逃生機會，同時給予救災人員直覺救災提醒方位，有效降低遇災時的逃生路線選擇與時間。
除火災、水災及疾病為人類生活常見災害，由於台灣四面環海，也有學生設計海嘯警示APP，導入AI即時監控、緊急訊息推播、安全回報功能等，並上傳相關災害經驗，讓沿海住民建立基礎防災觀念。災害來臨時，可透過該APP連動街道、護欄等，預測海嘯來臨時間，並360度旋轉提供最佳疏散路徑，進一步分析疏導車流，也結合避難建築數據，導引使用者在危急時至不同路徑疏散。
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