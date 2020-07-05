聽新聞
test
0:00 / 0:00
從未闖入4強 嘉縣義竹國中排球隊勇奪排球乙級聯賽亞軍
嘉義縣義竹國中排球隊奪得今年全國排球乙級聯賽亞軍，嘉義縣長翁章梁今天上午特別以大學長身分，帶運動飲料到校勉勵小選手，翁章梁表示，歷經初賽決賽過關斬將到冠亞軍賽，引起全鄉鄉民關注，已經是了不起的成就，希望未來在台灣的體壇和排球史上，能再看到來自義竹國中排球隊選手的名字。
義竹國中校長蔣佳樺表示，成軍11年的義竹國中男排隊，今年拿下北港媽祖盃冠軍，又在全國排球乙級聯賽中，勇奪全國亞軍，創下隊史新紀錄，過去在國中排球乙級聯賽從未闖入4強，感謝教練呂坤峰與楊禹中為小將們量身打造嚴謹的訓練計畫，會考後還直接帶學生夜宿體育館，增強體力與團隊默契。
最後一役中，排球小將們一開始輸給泰武國中，但第二場比賽逆轉勝，戰線拉長至第三場，最後以2分之差取得亞軍，小將士們流下了「英雄之淚」，這一刻感動很多在網路觀看直播、熱血沸騰的鄉親，大家都上去留言「你們已經打出了最令人感動的比賽」、「這是我們心目中的『冠軍男孩』」。
翁章梁表示，當看到冠軍賽中小選手向教練釋放出心中無比的壓力的照片時，非常感動，可以想像這支從未進入4強的球隊，在冠亞運賽所承受的壓力，排球隊員人生就像是一場場比賽，這場比賽會在選手的人生路上，留下寶貴的回憶，因為大家都會記住這一場比賽帶來的感動。
翁章梁說，一個競賽能引起全鄉關心、守在網路看直播，藉由運動凝聚情感，這就是體育的魅力，小學弟都很爭氣，吃了很多苦、歷經磨練，才能過關斬將，也勉勵將在7月中旬參加全國中小聯運的5名義竹國中跆拳道選手，「對手越強，我們的實力就越強」，期待也有亮眼表現，奪牌而歸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言