從未闖入4強 嘉縣義竹國中排球隊勇奪排球乙級聯賽亞軍

嘉義縣義竹國中排球隊奪得今年全國排球乙級聯賽亞軍，嘉義縣長翁章梁今天上午特別以大學長身分，帶運動飲料到校勉勵小選手，翁章梁表示，歷經初賽決賽過關斬將到冠亞軍賽，引起全鄉鄉民關注，已經是了不起的成就，希望未來在台灣的體壇和排球史上，能再看到來自義竹國中排球隊選手的名字。

義竹國中校長蔣佳樺表示，成軍11年的義竹國中男排隊，今年拿下北港媽祖盃冠軍，又在全國排球乙級聯賽中，勇奪全國亞軍，創下隊史新紀錄，過去在國中排球乙級聯賽從未闖入4強，感謝教練呂坤峰與楊禹中為小將們量身打造嚴謹的訓練計畫，會考後還直接帶學生夜宿體育館，增強體力與團隊默契。

最後一役中，排球小將們一開始輸給泰武國中，但第二場比賽逆轉勝，戰線拉長至第三場，最後以2分之差取得亞軍，小將士們流下了「英雄之淚」，這一刻感動很多在網路觀看直播、熱血沸騰的鄉親，大家都上去留言「你們已經打出了最令人感動的比賽」、「這是我們心目中的『冠軍男孩』」。

翁章梁表示，當看到冠軍賽中小選手向教練釋放出心中無比的壓力的照片時，非常感動，可以想像這支從未進入4強的球隊，在冠亞運賽所承受的壓力，排球隊員人生就像是一場場比賽，這場比賽會在選手的人生路上，留下寶貴的回憶，因為大家都會記住這一場比賽帶來的感動。