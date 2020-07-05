台中市圖清水分館推理當道 推理控粉絲齊聚好有特色

全國唯一以「推理文學」為主題特色的台中市立圖書館清水分館，將啟動升級計畫，打造「推理圖書館」，偵探迷直呼「好期待」。

清水分館「推理文學專區」初期由志工周念仇居中牽線，國際獅子會300C2區長青獅子會王玉餘會長代表捐贈10萬元所設立。

另館方針對兒童的部分並設有「兒童益智推理專區」總共收藏近4000冊的推理文學書籍，館方更善用民間資源與台灣推理作家協會、金車文教基金會合作辦理各項推理主題講座。

2017年起以「清圖這樣推」為主題舉辦系列活動，如推理文學講座、讀書會、推理文學好書交享閱、瘋推理電影院等深受民眾喜愛。

針對青少年以下的學子設計活動，如小偵探召集令、灰色腦細胞Show Time、與國立暨南大學推理研究社合辦小小偵探推理工作坊等，培養兒童的創造力與邏輯推理能力。

平日以臉書社團「清圖推理控」、LINE群組廣招推理同好，打破地理空間限制，進行線上交流，讓成員在推理資訊上，能有不同面向且多元的來源與收穫，已培養出一群愛好推理的粉絲，在國內推理界頗具知名度。