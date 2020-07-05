名校不只是看成績單 竹縣120所中小學拍影片行銷特色

為了讓家長認識各校特色，新竹縣政府鼓勵縣內中、小學拍攝影片，行銷學校特色、建立品牌，只要到竹縣政府教育處網站首頁，點選學校資訊-學校特色影片，就可「一指掌握」30所國中、90所國小的亮點課程和辦學特色。

教育處長楊郡慈表示，108課網以「核心素養」為主軸，希望每校創新經營、找出特色，讓學生找到自己的興趣與天賦，以多元發展、跨領域的課外學習，體驗並實踐知識，豐富學習履歷，教育出具備知識、能力和態度，所謂的名校也要重新定義，必需從多元面向，而非單單只看會考成績。

位於竹北市東區的縣立六家高中，109學年度個人申請入學成績亮眼，更因為是完全中學，就讀國中部的學生能與高中部共享所有資源。特色影片的4個主軸為「玩英文」、「六中藝術隊」、「視覺藝術」及「六家采風」，英文課不只是聽說讀寫，藝術不再只是形而上，用雙腳讓自己成為在地文化的推廣者，讓大家知道六家的學生也可以很有競爭力。

全校僅36人的福龍國小，校訂課程規劃以「極」「翔」「儒」「藝」四大主題式展開。目前進行的第一階「極」以太極八卦為藍圖，融入食農教育，讓學生在農事操作的生活情境中，了解福龍社區傳統客庄農家生活的科技智慧。學校特色影片也介紹健康促進的推動，由學生擔任小主播和記者，用國、客語介紹。

五峰鄉花園國小有全國唯一的「蓪草」主題特色課程，讓學生認識自己生長的環境，取之山野，用於生活；學校的「泰雅古謠隊」也是全國唯一。