口罩套變布口罩 雲林元長國小巧思物盡其用

國內新冠肺炎疫情嚴峻時期，雲林縣多所學校製作口罩套延長口罩使用壽命，隨著疫情趨緩，雲林縣元長國小近日將口罩套加工變成布口罩，讓學生中午打菜使用。

元長國小校長王曉萍今天指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，學校志工媽媽趕製1000個口罩套供學生使用，延長口罩使用壽命。

隨著疫情趨緩，全台進入防疫新生活，王曉萍發現口罩套使用頻率減少，於是詢問縫紉師薛惠玲，口罩套是否可靠著縫紉技巧賦予新生命。

王曉萍和薛惠玲討論後認為，舊有的口罩套再加上耳掛線，變成布口罩使用更為廣泛，例如冬季可以防塵、或是學校打菜時可以使用。

元長國小統計全校共有18班，每天營養午餐需要用掉60個拋棄式口罩，如果布口罩取代一次性口罩，不僅教學生惜物，同時也減少一些口罩垃圾。

元長國小17名畢業生近日跟著志工媽媽學習使用縫紉機，他們不是參加才藝暑期班，而是擔任志工，幫忙把口罩套縫製布口罩。

有些人在家不曾拿過針線，挨著志工媽媽學習縫紉或是拿著剪刀整理線頭，畢業生張軒瑜在家經常手縫，但首次用縫紉機，他慢慢車，事後再檢查布口罩是否有瑕疵。

張軒瑜告訴中央社記者，他對於縫紉有興趣，正好學校有縫紉製作，可以就近學習，且只要加個掛耳線，口罩套變成布口罩，物盡其用。