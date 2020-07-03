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影／人生留美麗回憶！綠島公館國小畢業生海底領證書

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮。記者羅紹平／翻攝

又到畢業季即，台東縣綠島鄉公館國小延續10年來傳統，今年舉辦另類的海底畢業典禮，安排今年11位畢業生與班導師、來賓背起氧氣瓶等全套設備潛進深海裡，不只拿到畢業證書，還有一張開放性水域潛水員合格證照，為人生留下美好的回憶。

公館國小校長高志翔表示，公館國小規畫一系列水域課程，讓孩子們獲得豐富的學習經驗，也讓孩子們更了解家鄉，更愛護家鄉、保護環境，也學到水域技能。

這是一場充滿溫馨與歡笑的畢業典禮，典禮進行過程中，完全以字卡提示進行，「畢業生集合」、「主席就位」、「畢業生進場」、、「畢業生領取畢業證書」、「禮成」、「畢業生退場」，連來賓致詞也是超簡短以字卡祝福畢業生「鵬程萬里」。

在湛藍的深海裡，畢業生們與校長、老師及綠島鄉長謝賢裕、國中校長楊明政都穿上潛水衣和蛙鞋、戴上蛙鏡、背著氧氣瓶、口含氣嘴，在專業潛水教練帶領下潛到逾30公尺海底。

11位畢業生穿過校方精心製作的海底時光隧道，來到典禮現場，畢業生們手勾著手，等待自己的名字出現在字卡上，游過珊瑚礁岩，在清澈的海底，接過校長頒發以木板製成，雷射書寫的畢業證書，為6年來的學習畫下圓滿句點，也留下甜美回憶。

綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮，來來賓持字卡祝畢業生「鵬程萬里」。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮，來來賓持字卡祝畢業生「鵬程萬里」。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生跟著老師的字卡「畢業生進場」魚異游進畢業典禮會場。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生跟著老師的字卡「畢業生進場」魚異游進畢業典禮會場。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底手勾著手等待領取里業證書。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底手勾著手等待領取里業證書。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮，畢業生開心展示木板製成的畢業證書。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮，畢業生開心展示木板製成的畢業證書。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮。記者羅紹平／翻攝
綠島公館國小畢業生在海底舉行畢業典禮。記者羅紹平／翻攝

畢業典禮 綠島 珊瑚

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