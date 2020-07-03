影／人生留美麗回憶！綠島公館國小畢業生海底領證書

又到畢業季即，台東縣綠島鄉公館國小延續10年來傳統，今年舉辦另類的海底畢業典禮，安排今年11位畢業生與班導師、來賓背起氧氣瓶等全套設備潛進深海裡，不只拿到畢業證書，還有一張開放性水域潛水員合格證照，為人生留下美好的回憶。

公館國小校長高志翔表示，公館國小規畫一系列水域課程，讓孩子們獲得豐富的學習經驗，也讓孩子們更了解家鄉，更愛護家鄉、保護環境，也學到水域技能。

這是一場充滿溫馨與歡笑的畢業典禮，典禮進行過程中，完全以字卡提示進行，「畢業生集合」、「主席就位」、「畢業生進場」、、「畢業生領取畢業證書」、「禮成」、「畢業生退場」，連來賓致詞也是超簡短以字卡祝福畢業生「鵬程萬里」。

在湛藍的深海裡，畢業生們與校長、老師及綠島鄉長謝賢裕、國中校長楊明政都穿上潛水衣和蛙鞋、戴上蛙鏡、背著氧氣瓶、口含氣嘴，在專業潛水教練帶領下潛到逾30公尺海底。