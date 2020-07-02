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終於班班有冷氣 新店文山國中暑假達標
今年夏天，台北地區溫度時常飆到37、38度，讓人受不了，新店區文山國中卻只有九年級教室有冷氣，不過在新北市政府及市議員的協助下，今年暑假七、八年級教室也將全面裝設冷氣，新的學期學生就不必再飽受酷熱之苦。
文山國中的七年級教室，雖然才上午9點多，不過教室裏頭已出現30多度高溫，儘管電風扇不停轉動著，吹出來的卻都是熱風，讓學生上起課來如坐針氈，學習效果大打折扣。
換個場景，文山國中九年級教室，裏頭總共裝設了兩台冷氣機，加上電風扇輔助，相當涼快！暑假過後將升上九年級的學生表示，現在換到有冷氣的教室之後，讓她終於可以專心學習。
文山國中校長黃美娟指出，目前文山國中九年級教室已經全面裝設冷氣，但七年級與八年級卻只有電風扇，面對夏季酷熱氣候，老師與學生真的是苦不堪言。不過還好在新北市教育局與新北市議員金中玉的協助下，學校從去年已經著手改善電力系統，而新北市議員陳儀君今年也補助學校七、八年級教室在這個暑假全面裝設冷氣。所以從109學年度起，文山國中就可以達到班班有冷氣的目標。
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