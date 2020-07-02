6歲小娃闖天關 泉源實小附幼要爬山領畢業證書

泉源實小附設幼兒園明將舉行畢業典禮，今年相當不同，園方將帶領11位畢業生，延續「山行」主題課程，前往鄰近的中正山最後一爬，爬到山頂後，才能拿到畢業證書。回憶起這3年的培力，園主任柯秀芬有感而發地說，一步步帶著孩子認識家鄉，現在孩子會告訴她「說這是我的家，我要保護他」，令他大感驕傲。

「山行」是泉源實小的主題課程，無論晴雨，每周五固定步行在山中，不僅認識自然生態，也會淨山。柯秀芬說，孩子在行走過程中，起初看到垃圾很多，小朋友就問說「這樣小動物吃了不會怎樣嗎？」垃圾又以果皮最多，當時也請陽管處的專員來學校上課，才發現如果是外來的果皮，不能隨便做堆肥，只有山裡自然掉落的果皮，才能被大自然運用。

柯秀芬說，孩子道這件事情後，就開始發想海報，希望能跟遊客說明，但山很大、遊客少，孩子也開始思考，海報要張貼在哪？討論後決定貼在步道涼亭、公車站牌，沒想到，一兩個月後山友回饋說垃圾變少，這幾個月上山撿垃圾，也發現果皮消失了，在地里長也說，孩子的行動非常有意義，訪談至此，柯秀芬也按耐不住情緒，感性地表示，孩子在為家鄉努力，令他非常驕傲。

曾有不少老一輩的在地居民告訴柯秀芬，「我種了一輩子的田，孩子在教室好好讀書就好」但柯認為，孩子在教室其實也坐不住，不如好好走讀家鄉；而在「山行」課程中，原先自卑、沒自信的特殊生，在課程中，意外對山林裡的蝸牛情有獨鍾。從蝸牛走過的痕跡、大便、行為，他瞭若指掌，某周也特別開設蝸牛主題，讓他來當小老師，現在他能主動跟孩子分享。