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花蓮奇美國小畢業生僅1人 獎項全包了

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
奇美國小今年只有胡宜淳（中）1名畢業生，在舅舅見證下，由校長賴健雄（左）頒發畢業證書。圖／奇美國小提供
奇美國小今年只有胡宜淳（中）1名畢業生，在舅舅見證下，由校長賴健雄（左）頒發畢業證書。圖／奇美國小提供

花蓮縣瑞穗鄉奇美國小位處海岸山脈上，距離最近的市區有10公里遠，在人口外移嚴重情況下，全校學生14人，今年更只有1名畢業生，在畢業典禮上，畢業生胡宜淳把縣長獎、議長獎等近10個獎項全包了，可說是「拿獎拿到手軟」。

奇美國小位於阿美族奇美部落裡，群山環繞下風景秀麗，但部落缺乏就業機會、交通不易到達，人口嚴重外流，導致戶數少，學生更少。奇美國小107學年度學生9人，今年108學年度14人，更連續2年畢業生僅1人，老師跟學生幾乎是一對一教學。

昨天學校舉行畢業典禮，畢業生胡宜淳囊括所有獎項，包括縣長獎、議長獎、鄉長獎、村長獎、家長會長獎、救國團熱心服務獎、合作教育獎、美學卓越獎、清寒優秀獎學金，因為獎品非常多，學校還準備大袋子方便她帶回家。

校長賴健雄表示，胡宜淳來自單親家庭，母親每天需到山下工作，主要由身兼家長會長的舅舅照顧，師長們都有加強課輔，她將進入瑞穗國中就讀。由於只有1人畢業，沒有特別安排畢業旅行，胡宜淳特別穿阿美族服參加畢業典禮；畢業證書以中、英、阿美族語呈現，十分具有意義。

賴健雄說，由於學生人數少，在體育課、藝術課等綜合課程上，會採混齡教學；之前與山下的瑞美國小合作，全校學生一起到12公里外的學校上課，一學期安排1、2次，讓學生能參與群體生活，也鼓勵交新朋友。不過今年因為疫情關係，只好取消這項活動。

奇美國小1925年設立，創校近百年，1989年因學童人數不足，改制為鶴岡國小奇美分校，不過在村民的要求下，1992年8月1日再次設校，回復名稱為花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學。

奇美國小唯一畢業生胡宜淳（左四）穿著阿美族服，將所有獎項全包下，學校還準備大袋子方便她裝獎品回家。圖／奇美國小提供
奇美國小唯一畢業生胡宜淳（左四）穿著阿美族服，將所有獎項全包下，學校還準備大袋子方便她裝獎品回家。圖／奇美國小提供

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