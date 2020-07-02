國產大豆也很棒 農糧署邀嘉義各校辦採豆食農教育

行政院農業委員會農糧署南區分署今天上午於嘉義縣新港鄉農會新農豆食堂舉辦「推動學校使用國產大豆豆漿：採豆食農教育成果記者會」，南區分署長姚志旺表示，國產雜糧作物無基改安全、健康、新鮮，也可降低里程碳排放量，期望透過持續宣導與推動採豆食農教育，讓台灣民眾認識國產雜糧作物。

姚志旺表示，每年從國外進口到台灣的雜糧作物包含大豆、黑豆等多達800公噸以上，使用國產雜糧作物卻不到50公噸，比例相當懸殊，但國外進口雜糧需花費3個月航程才能抵台，耗時且無法控制質量。

南區分署2018年起推動學校使用國產大豆豆漿，同時輔導農業團體辦理國中小師生採豆食農教育，目前已補助辦理26場採豆食農教育活動，嘉義縣新港國小、安和國小、新港國中及大吉國中4校師生，日前代表到新港黑豆田區採黑豆並體驗黑豆麵條、黑豆貽DIY與品嘗黑豆漿。

學生認識國產黑豆的生產環境、特色、營養價值與進口大豆的差別等，體驗國產大豆「從產地到餐桌」的過程，有學生表示，第一次知道黑豆是像毛豆一樣從黑豆筴裡取出來的，感覺很神奇，希望之後還有機會參加這種活動。