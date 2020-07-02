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影／今夏遊宜蘭傳藝 神獸花車逗鬧熱

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
旅遊解封，宜蘭傳藝園區今夏推出「魔幻戲法藝術節」。記者羅建旺／攝影
旅遊解封，宜蘭傳藝園區今夏推出「魔幻戲法藝術節」。記者羅建旺／攝影

旅遊解封，宜蘭傳藝園區今夏推出「魔幻戲法藝術節」，讓古代神獸傳說登場，有新銳剪紙藝術家成若涵新創「異彩」，五彩繽紛的神獸剪紙裝置，飛揚在文昌街天空，神獸花車上路了，以台灣原生珍獸為創作靈感主題，包括騰雲(雲豹)、駕霧(紫斑蝶)、乘風(大冠鷲)、破浪(白海豚)「龍騰」，人氣遊行，另外，還有真人版「門神」的「神荼」、「鬱壘」現身，互動玩自拍。

宜蘭傳藝園區指出，今年暑假，疫情解封，宜蘭縣是宅渡假的最佳選擇，冬山河兩岸，宜蘭傳藝園區有「魔幻戲法藝術節」，親水公園有「童玩星光樂園」，日夜皆美，適合親子同遊，可以親近大自然，傳藝有上百種體驗課程，不同年齡層的旅人都能慢下腳步，嘗試自己從來沒有做過的手作，宜蘭傳藝園區的魔幻戲法藝術節，包括「獸What」傳說三部曲，有花車嘉年華、東方馬戲、行動雕像等。

其中，宜蘭傳藝園區與新銳剪紙藝術家成若涵攜手合作，以龍生九子的神獸傳說為主題，創作全新裝置作品「異彩」，過文昌街，抬頭就看到美麗作品，成若涵將9種神獸的個性與精神融合為五大臺灣精神「處變不驚」、「膽大心細」、「開創踏實」、「所向披靡」、「永恆之愛」，並搭配紅、黃、綠、藍、紫五色，也象徵龍之九子從島嶼中一躍而出、大放異彩，成若涵說：「我們的每一份渺小，都擁有巨大力量」。

「魔幻戲法藝術節」節目中，獸What傳說三部曲「神獸奇幻之旅」由「身聲劇場」團隊演出，7月1日到7月31日下午1點到4點，每場30分鐘，從文昌街到劇展廣場，神獸花車遊行，另外，「行動雕像」從上午10點30分到12點，下午2點到3點30分在文昌祠廟埕廣場，真人版的神話人物、伏妖門神「神荼」、「鬱壘」，固守文昌祠，威風凜凜自彩繪中走出來，如雕像般靜止不動，與遊客互動。

同時，「假面神將」由「馬戲之門」團隊演出，8月1日到8月31日下午1點到4點在臨水劇場，每場30分鐘，改良傳統陣頭文化，搭配各式各樣的馬戲道具，打造不同層次的全新神將，重新演繹兼具傳統與創新的陣頭。

除此外，宜蘭傳藝園區推出「搜神達人認證」，7月1日到7月31日加入傳藝官方LINE好友，取得集點卡，依照線索找到神獸位置並完成集點即可兌換禮物，而7月1日到12月31日壽星購票直升年卡，每月有兩個指定月份的壽星可享購「普通票」直升傳藝年卡（需攜帶身分證件），未來一年內無限次免費入園。

真人版「門神」的「神荼」、「鬱壘」現身，互動玩自拍。記者羅建旺／攝影
真人版「門神」的「神荼」、「鬱壘」現身，互動玩自拍。記者羅建旺／攝影
全新裝置作品「異彩」是新銳剪紙藝術家成若涵攜手合作，以龍生九子的神獸傳說為主題創作。記者羅建旺／攝影
全新裝置作品「異彩」是新銳剪紙藝術家成若涵攜手合作，以龍生九子的神獸傳說為主題創作。記者羅建旺／攝影
旅遊解封，宜蘭傳藝園區今夏推出「魔幻戲法藝術節」，讓古代神獸傳說登場，有新銳剪紙藝術家成若涵新創「異彩」，五彩繽紛的神獸剪紙裝置，飛揚在文昌街天空。記者羅建旺／攝影
旅遊解封，宜蘭傳藝園區今夏推出「魔幻戲法藝術節」，讓古代神獸傳說登場，有新銳剪紙藝術家成若涵新創「異彩」，五彩繽紛的神獸剪紙裝置，飛揚在文昌街天空。記者羅建旺／攝影
神獸花車以台灣原生珍獸為創作靈感主題，包括騰雲(雲豹)、駕霧(紫斑蝶)、乘風(大冠鷲)、破浪(白海豚)「龍騰」，人氣遊行。記者羅建旺／攝影
神獸花車以台灣原生珍獸為創作靈感主題，包括騰雲(雲豹)、駕霧(紫斑蝶)、乘風(大冠鷲)、破浪(白海豚)「龍騰」，人氣遊行。記者羅建旺／攝影

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