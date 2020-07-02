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好特別的畢業典禮！ 小朋友騎馬畢業 獲馬蹄鐵獎盃

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13名畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。圖／台中市教育局提供
和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13名畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。圖／台中市教育局提供

台中市有5所公辦公營實驗學校，和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13名畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，呈現團隊互助的「耶拿精神」，每名畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。

中坑國小採德國教育家彼得森以混齡教學為主的「耶拿計畫」，透過在地課程和四元素活動，包括訓練學生和老師的對話交流、透過遊戲學習、走出教室體驗、以世界與在地文化融合的慶典教育，讓各年齡層學生共同上課，已被經濟合作暨發展組織認定是高度創新教學的教育系統。

中坑國小家長會長李家慶說，感謝在地企業先騰馬業與學校合作，小朋友才有機會學習四年的「馬學課程」，除了學會騎馬技術，更讓孩子透過照顧馬匹，體認尊重萬物的態度，培養團隊精神，是很好的生命教育。

「馬術課程是無法用言語表達的生命教育，與孩子相處的過程，也是生命影響生命的過程。」馬術教練陳一心說，小朋友剛來上課，常會害怕又想上馬體驗，過程中難免遇到馬兒有情緒或者身體狀況不佳等，這時引導孩子觀察動物，學習以同理心對待，後來都能與不同馬匹建立友誼和默契，是難得的經驗。

今年設計「手作幸福馬蹄鐵獎盃」是師長們以馬毛、用過的蹄鐵、南方松製作，當作當畢業禮物。因西方認為馬是靈性的動物、古代把鐵當做幸運物，因為耐高溫又能制成武器，對付邪惡力量、蹄鐵形狀像彎月，象徵希臘神話的月神；中古世紀時，每當士兵騎馬前往戰場，送行人目送他們遠去後，看到地上的馬蹄痕跡，每個步伐都像是英文字母勝利Ｖ，希望馬到成功、凱旋歸來，「馬蹄鐵」就成為祝福的象徵。

中坑國小透過混齡教學方式，讓各年級的孩子共同學習，達到合作的良性競爭，校方相關活動資訊「中坑國小-鳶嘴山學堂」FB專頁 查詢。

和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13位畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，每位畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。圖／台中市教育局提供
和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13位畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，每位畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。圖／台中市教育局提供
和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13位畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，每位畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。圖／台中市教育局提供
和平區中坑國小2015年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地兒童就近入學，更開設全國少見「馬術」課程，今天畢業典禮特別安排13位畢業生展現馬術教育的學習成果，由學弟妹擔任領馬者，讓學長姐騎馬登場，每位畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。圖／台中市教育局提供

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