大溪國中唐寶寶熱愛舞蹈 全國賽耀眼畢業獲市長獎

桃園市立大溪國中應屆畢業生「唐寶寶」林哲立個性開朗有愛心，國小受黃傑老師啟蒙和父母親支持愛上舞蹈，2018年還以印度舞蹈拿下全國心智障礙者才藝大賽北區冠軍、全國大賽第2名，多方面優秀的表現讓他今年畢業獲市長獎，升上高中後想繼續學街舞，多交朋友分享歡樂。大溪國中校長陳雅玲肯定哲立人緣好，帶給大家正能量，是學習的榜樣。

林哲立小學四年級透過其他唐寶寶的家長介紹，從大溪到八德跟黃傑老師學舞，黃老師不但教學經驗豐富而且有愛心，引導哲立進入舞蹈殿堂，也讓哲立窺見舞蹈的世界有探索不完的驚喜。他說每天花至少1小時練舞，從不喊累，尤其是練習「巴霍巴利王」印度舞蹈，不只讓他感受華麗、磅礡氣勢，更從中找到自信，也養成難得的好脾氣為他贏得人緣。陳雅玲校長第一次看他表演，被充滿自信、毅力的肢體與眼神感動。

林哲立的父親林進賢是知名企業行銷總監，「感謝老天爺把哲立這孩子給我」，他表示哲立改變他的人生，有機會省思，為什麼以前的生活會讓他覺得驕傲，生下一個唐寶寶卻害怕被人知道？「原來，以前的我一直活在別人的眼光當中」，林進賢覺得哲立出生前他的人生好像是為了滿足自己的虛榮心，哲立出生後他想通了，失敗成功、成功失敗其實都是虛榮心作祟。

林進賢不諱言，以前最喜歡在臉書PO又買了哪一款重型機車、美食、出國旅遊，生下唐寶寶竟然不敢PO孩子的照片，因為不值得炫耀，甚至怕被人知道。不過他慶幸自己是充滿正能量的人，「有唐寶寶的孩子會被笑、被瞧不起嗎？」他頓悟人生問心無愧，就不該被異樣的眼光傷害，哲立的學習過程，更讓他覺得父子是最快樂的人生勝利組。