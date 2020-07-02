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孫作業「注音改錯」太難？ 嬤怒：都沒錯是要改什麼
小朋友剛學注音時經常ㄏㄈ、ㄧㄩ不分，鬧出許多笑話。一名女網友在臉書社團「爆料公社」就貼出自家小孩的回家作業「注音改寫」，不料家裡說著一口「台灣國語」的阿嬤卻表示「明明都沒問題！要改瞎毀？」，網友們看了題目後也笑回「有沒有在尊重別人的阿公阿嬤」。
女網友PO出小孩的回家作業「注音改錯」，照片中可見有如「ㄉㄡˋ ㄏㄨˇ」（應為「豆腐」）、「ㄔ ㄏㄨㄢˋ」（應為「吃飯」）」、「ㄧㄝˋ ㄌㄧㄤˋ」（應為「月亮」）等題目，沒想到阿嬤看到題目後竟然表示，「每一個都沒問題啊！要改瞎毀」？
貼文一出，笑翻許多網友，有網友一語道破「都台灣國語啦！難怪阿嬤唸起來都正常」、「出題的人，有沒有尊重一下別人的阿嬤阿公啊」、「這題目根本歧視阿嬤口音!!!!!」。
另外，也有網友笑回「跟我一樣唸過一次的舉手」、「為什麼每個都有花媽的環繞音效啦」、「突然發現...我自己也沒把握全改對欸...」、「阿嬤說：老酥才有問題」、「月亮應該是 ㄟˋ ㄌㄧㄤˋ」。
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