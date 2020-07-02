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「校園網美牆」貼滿祝福語 畢業生約定年年返校尋回憶

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林麥寮興華國小校長王瓊慈（中間藍衣者）與畢業生們在校園網美牆合影留念。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小校長王瓊慈（中間藍衣者）與畢業生們在校園網美牆合影留念。記者陳苡葳／攝影

「自己的畢業紀念牆自己做！」因受新冠肺炎疫情影響，雲林麥寮興華國小今年的畢業典禮移至戶外舉辦，師生更一起動手做木工，搭建一面「畢業紀念牆」，上面除貼滿畢業生在校期間的學習照片，全校44位師生還用便利貼寫下祝福語，讓畢業生們備感溫馨。

指導老師蔡宗達具木工專長，他利用綜合課程與學生討論想如何紀念小學畢業，「老師，可不可以教我們做網美牆？」蔡宗達沒想過10位畢業生竟異口同聲地提出這項要求。「有感於坊間辦活動習慣請專業廠商布置，或大圖輸出背板等，較沒能留下特別印象。」於是蔡宗達就帶著這幫學生，展開近2個月的牆面製作。

蔡宗達表示，因木工有切、割、刨、磨、鋸等步驟，必須完整指導學生如何安全使用工具才能開始進行。包括前期木工、後期布置，皆是利用六年級每周3堂綜合課程施作而成。

「要畢業了很不捨，可是我們約好每年返校找回憶！」學生廖怡琇說，這面牆是大家辛苦的結晶，其中更記錄了她與同學的校園生活，不論過多久，都難忘牆上刻畫的真摯情誼。

「我要當網紅！」站在畢業牆前擺出各種POSE的廖庭暉，從不怯場，盡情展現自我。「我還在牆上許願喔！」他說，期許自己有朝一日成為全國知名舞蹈家，並回到興華國小表演，翻轉大家對偏鄉學校的印象。

校長王瓊慈說，「這是另類的校園網美牆，怎麼拍、怎麼好看！」她與10位畢業生開心合影留念，並寫下祝福語，期盼學童尋找到適合自己的華麗舞台，「做自己人生的主角」。

雲林麥寮興華國小畢業生利用綜合課程，以木工技術打造畢業紀念牆。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小畢業生利用綜合課程，以木工技術打造畢業紀念牆。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小這座畢業紀念牆耗時近2個月才完成，包括前期木工、後期布置，皆是畢業生親手施作。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小這座畢業紀念牆耗時近2個月才完成，包括前期木工、後期布置，皆是畢業生親手施作。記者陳苡葳／攝影

偏鄉學校 新冠肺炎 畢業典禮

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