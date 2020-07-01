台中馬鳴國小畢業生當小小齊柏林 家鄉拍紀錄片

台中市馬鳴國小9名畢業生，經由中興大學串聯，在永豐銀行與看見．齊柏林基金會支持下，當起「小小齊柏林」自編自導自拍紀錄片，介紹自己的家鄉，成為送給學校最好的畢業禮物。

永豐銀行與看見．齊柏林基金會共同發起小小齊柏林「看見家鄉」活動，希望學童可以透過拍攝，認識自己的家鄉，中興大學「再造阿卡迪亞」USR師生團隊，投入台中市外埔區馬鳴社區及小學近5年進行人文深耕活動，得知基金會計畫居中串聯，讓馬鳴社區成為第一個示範點。

由基金會擔任軟硬體技術指導，馬鳴國小六年甲班9名學生，利用1年時間，完成一部自編自導自拍的8分鐘紀錄片「看見家鄉．老幼共樂」，片中介紹馬鳴社區的百年古厝、爐灶、神秘洞、廟宇等地方特色，透過影像人文傳承，今天在中興大學舉辦影片發表會。

馬鳴國小校長李勝億表示，社區與民眾習以為常的古厝、田野，其實都是珍貴的寶貝，鄉下地方大家比較樸素含蓄，此次透過影片拍攝，讓孩子訪問長輩，長輩除了講述歷史外，也會給小孩鼓勵，藉此讓大家更活絡，了解行銷自己，也成為畢業生送給學校最好的畢業禮物。

擔任導演的學生林志妍說，拍攝當中去了很多地方，認識很多不同的人，覺得很親切也很好玩，過程中攝影機曾不小心摔壞，後來改用空拍機補拍，大家一起解決問題，學習團隊精神。